Contén la respiración antes de ver cómo luce la actriz que interpretó a ‘la novia de Harry Potter’ a sus 32 años de edad

‘Harry Potter’ es una serie de siete novelas juveniles escritas por Joanne Rowling, conocida por el seudónimo J. K. Rowling y protagonizadas por el mago que le da el nombre a las novelas. El éxito fue tal que no tardaron en ser adaptadas al cine y así fue que el mago llegó a todos los hogares del mundo convertido en ocho películas.

Ginny Weasley y Harry Potter. Fuente: Instagram @thisisbwright

Las películas, enmarcadas en el género de la fantasía, fueron estrenadas entre 2001 y 2011 por la productora cinematográfica Warner Bros. ‘Harry Potter’ contó en principio con la dirección de Chris Columbus y fue protagonizada por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. A ellos se suma un nutrido reparto entre los que aparece ‘la novia de Harry Potter’, ‘Ginny Weasley’, interpretada por la actriz Bonnie Wright.

Así luce la actriz que interpretó a ‘la novia de Harry Potter’

La actriz y modelo británica Bonnie Wright se hizo mundialmente conocida por ponerse en la piel de ‘Ginny Weasley’ en las películas de ‘Harry Potter’. Su papel tomó importancia en la película ‘Harry Potter y la cámara secreta’ ya que es cuando comienza a sentir algo por el famoso mago, mientras que su rol se activa mucho más en 'Harry Potter y el Misterio del Príncipe'.

Bonnie Wright. Fuente: Instagram @thisisbwright

Bonnie Wright tenía 10 años cuando se sumó a la película ‘Harry Potter’ y sus secuelas. La actriz ha tenido estas películas como los pilares de su carrera, aunque también ha aparecido en las series televisivas ‘Stranded’ y ‘Agatha Christie: A life in pictures’. Hoy, a sus 32 años de edad, sigue siendo recordada por los fanáticos del éxito cinematográfico aunque luce bastante diferente.

Bonnie Wright. Fuente: Instagram @thisisbwright

Actualmente, Bonnie Wright goza de su fama, está alejada de la actuación, aunque supo producir su propia película llamada ‘Separate We Come, Separate We Go’. Está casa con el empresario norteamericano Andrew Lococo y juntos esperan su primer hijo. ‘La novia de Harry Potter’ es una activista muy reconocida también, pero siempre es traída a la memoria por su actuación en la célebre película.

