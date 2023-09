Querida actriz de “Minas de Pasión” estuvo a punto de abandonar su trabajo por fuertes problemas intestinales

El pasado 21 de agosto, el Canal de Las Estrellas estrenó una nueva apuesta de telenovela: Minas de pasión, producción mexicana producida por Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa Univisión, la cual está basada en la telenovela estadounidense La Patrona (2013), una adaptación de la telenovela venezolana La dueña (1984).

La nueva producción de horario estelar cuenta con las actuaciones de Livia Brito, Anette Michel, Alejandro Camacho, Sylvia Sáenz, Mayra Rojas, Rodrigo Murray, Alma Cero, Lizy Martínez, Cynthia Klitbo, Arianna Valh, Valeria Burgos, Lucas Urkijo, Edward Castillo, Omar Germenos, César Évora, Adolfo de la Fuente, Karyme Lozano, Carlos Gatica y Rodrigo Brand, entre otros

“Minas de Pasión”: ¿qué actriz casi abandona su trabajo por problemas intestinales?

Fue precisamente Cynthia Klitbo quien a inicios de agosto alarmó a todos sus seguidores tras revelar que estaba en el hospital debido a un severo problema de salud. La actriz compartió un video en sus redes sociales donde aparece desde el hospital para contar su delicada situación médica:

“Tres meses grave del estómago, finalmente me sacaron pólipos hoy de mi intestino, los van a revisar, bendito sea Dios caí en manos de una gran doctora”, comunicó a sus seguidores en el breve clip. Casi un mes después de su operación, la actriz habló en entrevista con TV y Novelas sobre el padecimiento que la aquejó. Relató que los doctores indicaron primeramente que pudo haberse tratado de un cáncer, posibilidad que la preocupó.

Klitbo dará vida a la madrastra de Emilia (Livia Brito). Foto: Televisa Univisión

“Cuando los doctores vieron mis antígenos dijeron que probablemente se trataba de un tumor, pero luego que no. Me hicieron una colonoscopía, y fue cuando dieron con los pólipos que me ocasionaban esos síntomas”, narró. “Ya no le hagan como le hacemos siempre, que uno se la pasa curando a toda la familia, pero deja de lado los achaques que luego no son achaques, sino enfermedades delicadas”, recalcó en el mensaje.

A pesar de que afortunadamente el procedimiento quirúrgico fue un éxito, Klitbo aún se está recuperando, pues según dijo, aún no se siente al 100: “Todavía no estoy completamente recuperada, ahorita, por ejemplo, me quiero acostar porque me siento mareada, pero sí estuve bastante grave del estómago, entonces, entre escena y escena (de Minas de Pasión) me relajo un tantito”, detalló en la entrevista exclusiva.

Cynthia dará vida a una bruja. Foto: Televisa Univisión

¿De qué trata Minas de Pasión?

La trama se centra en Emilia, una madre soltera que trabaja en una mina y descubre que la esposa de su patrón le es infiel, hecho que cambiará su vida para siempre. La protagonista se enamora del hijo de la “Patrona” e inician un romance. Ante ello, la dueña de la mina intenta matarla, por lo que a Emilia no le queda otra alternativa que esconderse. Con el tiempo, regresa con otro nombre para buscar justicia y tomar el puesto que le pertenece sin importar nada, aunque otras personas puedan sufrir.

