Do Ha-Yeon habla por primera vez de V de BTS como pareja y enloquece al ARMY con este VIDEO

V de BTS es uno delos solistas más esperados del K-Pop, pues está a días de lanzar su primer disco como solista. El integrante de la boyband será el último en lanzar su proyecto antes de irse al servicio militar y se espera que sea igual de exitoso que su compañero Jungkook.

Desde su debut, V de BTS ha sido foco de atención dentro del grupo, pues era el integrante secreto que nadie conocía hasta que finalmente lanzaron su primera canción en junio de 2013. Desde entonces, ha sido elogiado por su forma de cantar y su estilo para vestir.

Desde hace meses, V de BTS también ha sido fuertemente relacionado con Jennie de BLACKPINK, pues hay varias imágenes que apuntan que podrían ser pareja. Sin embargo, hay otras idols que han declarado su amor abiertamente por el cantante, como Do Ha Yeon.

BTS: ¿Qué dijo Do Ha Yeon de V?

Los integrantes de BTS son muy populares y han conquistado a varias celebridades que han declaro ser fans de alguno de los integrantes. En el caso de V, quien es el único integrante que no tuvo ex novia antes de ser famoso, conquistó a la ex reina de belleza de Corea.

Do Ha Yeon es una ex miss de belleza ganadora del concurso Miss Global Korea de 2020, la joven declaró en una entrevista todo sobre su hombre ideal y habló por primera vez de V de BTS como pareja, pues lo considera un hico muy atractivo:

Los guapos... un chico como V...

El programa donde ofreció la entrevista, se muestra la vida de parejas coreanas o el atractivo de varios hombres, por lo que Do Ha Yeon fue cuestionada sobre su preferencias sobre el sexo masculino y su elección fue V de BTS.