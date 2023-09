Ninel Conde demuestra el microbikini con más estilo de la temporada

El pasado viernes 29 de septiembre Ninel Conde estuvo de manteles largos debido a que celebró su cumpleaños número 47 y para unirnos a los festejos de la actriz, cantante, modelo y empresaria también conocida como “El Bombón Asesino” hay que recordar cómo ha sido su exitoso andar por la industria del espectáculo donde debutó hace casi tres décadas atrás.

Su nombre completo es Ninel Herrera Conde, es originaria de Naucalpan, Estado de México donde nació un día como ayer, pero del año de 1976 y de acuerdo con sus propias declaraciones desde muy pequeña descubrió su deseo de desarrollarse dentro de la industria del espectáculo, no obstante, su madre no se lo permitía pues no quería que su hija descuidara su formación académica.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram

Actualmente Ninel es una de las máximas estrellas del ambiente del espectáculo mexicano. La artista se destaca por haber forjado una notable carrera en la que sus cualidades artísticas han predominado, pero siempre guiadas por su carisma y personalidad positiva que toma las riendas de los proyectos y desafíos que asume.

El atrevido traje de baño con el que Ninel Conde paralizó la web

Ninel Conde no solo se desempeña como actriz y cantante, sino que, con el paso del tiempo, y la manera en la que impuso su nombre en las redes sociales, se ha convertido en toda una influencer del mundo de la moda. Es que nuestra bella embajadora es admirada por modelar los outfits más atrevidos, modernos y en tendencia de cada temporada., como hizo recientemente.

Ninel Conde posando. Fuente: Instagram

Usando un bañador de color blanco, Ninel Conde dejó claro que su cuerpazo no pasa con los años. Luciendo su abdomen de hierro como siempre y posando, la bella artista sacudió la web y se ganó más de 13 mil likes desde todos lados del mundo.

