La película de terror en Netflix que te pondrá la piel de gallina, su trama y escenas son altamente perturbadoras

En Netflix existen películas con todo tipo de formatos y en lo que respecta al género terror hay un formato que durante décadas ha asombrado, se trata del falso documental, en el cual el espectador puede sentirse en primera persona dentro de la trama y este es precisamente el caso de la cinta de terror que te recomendamos para este cierre del mes de septiembre.

Se trata de la cinta titulada "Así en la Tierra como en el Infierno" o también conocida por su título original como "As Above, So Below", un thriller de terror dirigido por John Erick Dowdle y lanzado en 2014, mismo que actualmente es considerado uno de los más intensos en su formato dentro de la plataforma.

Este filme destaca por su innovadora propuesta visual. Foto: IMDB

¿De qué trata la película "Así en la Tierra como en el Infierno"?

"Así en la Tierra como en el Infierno" sigue la historia de Scarlett Marlowe (interpretada por Perdita Weeks), una arqueóloga audaz y decidida que está obsesionada con descubrir el misterio detrás de la ubicación de la Piedra Filosofal, un objeto legendario que se cree que otorga la vida eterna. Siguiendo las pistas dejadas por su difunto padre, Scarlett se embarca en una peligrosa expedición en busca de la Piedra Filosofal.

¿Dónde se grabó la película "Así en la tierra como en el infierno"?

La búsqueda lleva al equipo de Scarlett a las catacumbas bajo París, lugar en donde se llevó a cabo el rodaje de la película, es decir, un vasto laberinto de túneles subterráneos llenos de los restos de millones de personas. A medida que exploran más profundamente, se dan cuenta de que los túneles están plagados de trampas mortales y fuerzas sobrenaturales aterradoras. La película utiliza el género de "metraje encontrado", ya que gran parte de la acción se registra con cámaras llevadas por los personajes.

Conforme avanza la trama, los protagonistas se aventuran más profundamente en las catacumbas, los miembros del equipo deben enfrentar sus propios demonios personales y lidiar con horrores sobrenaturales que desafían su comprensión de la realidad. La película combina elementos de terror psicológico, aventura y exploración de la historia oculta de París.

La cinta explora temas de culpa, perdón Foto: Cortesía

"Así en la tierra como en el infierno" y su recepción por la crítica

Además, la cinta explora temas de culpa, perdón y la idea de que "como es arriba, es abajo" (como en el cielo, es en la Tierra), sugiriendo que los personajes deben enfrentar sus propios demonios internos mientras exploran el inframundo. "Así en la Tierra como en el Infierno" fue recibida de manera mixta por la crítica, pero encontró un público que apreció su enfoque innovador en el género de terror y sus elementos de aventura y misterio, así que esta resulta una cinta cautivadora, especialmente si te gustan las películas de terror psicológico y la exploración de lugares oscuros.

