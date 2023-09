¡Cómo Belinda! Nicola Porcella tiene su propia oración: “Bandido y mañosón”

Nicola Porcella goza de un arrollador éxito luego de su participación en "La Casa de los Famosos México", donde conquistó al público con su simpatía y atractivo físico además de su amistad con Wendy Guevara por la que fueron relacionados sentimentalmente. Ahora, el actor peruano se encuentra de gira y fanáticas mexicanas crearon como regalo su propia oración al estilo Belinda.

Tras obtener el segundo lugar en el polémico reality show el exparticipante de "Guerreros 2020" disfruta de gran fama y un sinfín de proyectos que incluyen una gira en solitario por diferentes entidades del país, pero fue su más reciente visita a Mérida lo que dio de qué hablar, entre otras cosas, por un peculiar regalo que recibió de sus fanáticas con el que le demuestran la lealtad y cariño que le tienen.

Fanáticas crean oración de Nicola Porcella. Foto: IG @nicolaporcella12

“Se pasan, las amo, tienen unas ocurrencias…”, dijo el también conductor luego de leer una pequeña estampa en la que se le ve a él vestido de santo y en el reverso se lee la oración:

“Oh Nicola de las desveladas, tú que con tu despiste haces nicoladas. Forajido de nuestro corazón, líbranos de nuestra obsesión. Bandido y mañosón, tus pescados somos con toda la intención, sálvanos de la perversión y guíanos por el camino hacia tu corazón”.

Es el sentido del humor, talento y atractivo del actor lo que le ha ganado el cariño del público mexicano que no ha dudado en recibirlo con los brazos abiertos. El también modelo ahora vive en México y entre sus proyectos se encuentra una telenovela producida por Juan Osorio en la que compartirá créditos con la integrante de "Las Perdidas", con quien mantiene cercanía y gran amistad pese a la controversia por Marlon Colmenarez.

Fanáticas mexicanas crean oración de Nicola Porcella. Foto: IG @nicolaporcella12

"Manosean" a Nicola Porcella en gira

Nicola Porcella ya ha visitado algunos puntos del país como parte de su gira en solitario y aunque ha externado su agradecimiento a las fanáticas no dudó en hablar sobre el incómodo momento que vivió durante una de sus presentaciones en un club nocturno de Mérida cuando una mujer se subió al escenario e intentó tocarlo de manera indebida.

"Se pone muy difícil, ahí hubieron un par de señoras que no se portaron muy bonito, también eso ocasionó eso (...) Quiero agradecerles de todo corazón. No existe persona más agradecida que yo con todos ustedes", dijo a través de sus historias en Instagram luego de que fuera sacado del lugar entre empujones y la molestia de algunas fanáticas que deseaban tomarse una fotografía con él.

Nicola Porcella "manoseado" por una fan en pleno show. Foto: Captura de pantalla TikTok @fans1_de_todo

En el video que se hizo viral en TikTok se puede observar a una mujer que se acerca con teléfono en mano sobre el escenario para intentar tomarse una foto con él, pero de un momento a otro intenta bajarle el pantalón y es entonces que, incómodo, el actor se hace a un lado para tratar de detenerla.

Los comentarios no se hicieron esperar y fanáticas de Nicola Porcella exigieron respeto para el actor: "Si así van a estar las giras mejor que no las haga”, “Chicas, vayan a verlo con respeto, apapáchenlo, pero siempre respetando los límites”, “Por este tipo de actos se vuelven distantes”, “Así Nico ya no va a querer acercarse a sus fans”, “Ahora sí se pasó la chica”, “Que él sea buena onda y sencillo no les da derecho de sobre pasarse” y “Lo que va a pasar es que ya no van a dejar que se le acerquen”.

