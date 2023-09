¿Pamela Anderson eres tú? La ex bomba sexy sorprende sin maquillaje en la semana de la moda de París y esta es la razón

Pamela Anderson está siendo parte de la Semana de la Moda de París y ha dejado a todos completamente sorprendidos al aparecer con su piel luminosa y sin maquillaje. La ex bomba sexy de los 90 ha decidido usar dos toques de makeup que ni siquiera se notan pero ha conseguido un efecto cara lavada que demuestra que muchas veces menos es más para dar un look de belleza más elegante.

La estrella de Baywatch ha comenzado a abrazar su belleza natural y a sus 56 años decidió no volver a maquillarse. Pero esta decisión no solo va por un tema de belleza, sino que existe una razón más profunda y es que su maquilladora de confianza falleció de cáncer de mama, así que la actriz ha decidido honrar de esta manera.

Durante el desfile de The Row, Pamela Anderson se presentó con un traje masculino de color oscuro con rayas y una chaqueta de cuatro botones, la también activista llevaba una blusa blanca y una chaqueta azul sobre el traje.

Pamela Anderson ha decidido mostrarse sin una gota de maquillaje. | Crédito: Instagram @justjared

En una entrevista con la revista Elle, la actriz contó que es lo que siente tras decidir no volver a usar maquillaje. "Para mi es liberador, divertido y un poco rebelde también. Porque me di cuenta de que había toda esa gente haciendo grandes looks de maquillaje, y es propio de mí ir contra la corriente y hacer lo contrario de lo que todos hacen".

Durante el desfile de moda de la colección de moda femenina Primavera-Verano 2024 de Isabel Marant, Pamela Anderson se presentó con un vestido de mangas asimétricas de color amarillo canario, con sandalias nude y una cartera amarillo pálido como complementos.

Pamela Anderson ha tomado esta decisión para honrar a su maquilladora fallecida. | Crédito: Instagram @justjared.

Con esta nueva imagen, la estrella de Baywatch está dando un mensaje de libertad y que todos somos capaces de despojarnos de todo y apreciar quién eres y abrazar la belleza natural.

