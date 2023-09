Paty Manterola confiesa si vivió violencia por parte de Sergio Mayer mientras estaban en Garibaldi

Paty Manterola sorprendió al revelar cómo fue su relación con Sergio Mayer y si alguna vez se sintió violentada por parte de su ex compañero en Garibaldi. La cantante siempre se ha mantenido al margen de los escándalos, sin embargo, esta vez decidió romper el silencio y hablar de la situación que enfrentan sus amigos después de que tuvieran que cambiar de nombre para poder seguir prestándose en los "90s Pop Tour".

Hace unos días se anunció que los intérpretes de "Banana" pasarían a llamarse GB5, esto debido a que no pueden usar el nombre de Garibaldi. Durante la conferencia de prensa, Charly López y Katia Llanos declararon que el ex miembro de La Casa de los Famosos México, no había sido un buen compañero, sin embargo, fue la cantante la que reveló que el actor de telenovelas la había violentado verbalmente, lo que causó mucho escándalo en los medios de comunicación.

Los miembros de Garibaldi ahora son GB5 IG @gb5official

Paty Manterola respalda a Katia Llanos y revela su caso

Ante esta situación, Paty Manterola reaccionó en su último encuentro con la prensa, y le dio su respaldo a su compañera de la agrupación, pues aseguró que aunque no estuvo presente cuando presuntamente esta situación sucedió, quería apoyarla. “Como mujer, como compañera, yo con Katia he tenido una relación de hermana, entonces como hermana, como amiga, en cuanto ella me contó todo lo que ella pasó, porque yo ya no estaba en ese momento, pues fue abrazarla”, destacó la intérprete "Ojos negros".

En esta ocasión, los reporteros la cuestionaron sobre si no había vivido algo similar con el ex integrante del "Team Infierno", por lo que Patricia Manterola reveló que había estado involucrada en situaciones "desafortunadas" mientras estuvo en Garibaldi, no obstante, prefirió no dar detalles sobre a qué se refería: “Sí hubo muchas, no nada más decisiones, comentarios muy desafortunados, acciones muy desafortunadas que tuvo conmigo, que no voy a entrar en detalle, porque me conocen y no soy así", resaltó la intérprete, de 51 años.

La cantante apoyó a Katia Llanos IG @patriciamanterola

Paty Manterola apoya a sus compañeros de GB5

Manterola, que próximamente sacará una canción con Mariana Seoane, manifestó que desconoce si Mayer ganaba más que todos los demás integrantes de Garibaldi, ya que ella firmó su contrato a parte. "No me enteré cuánto le pagaron a los demás porque yo firmé aparte, porque no existía Garibaldi, no había un mánager de Garibaldi, no había un representante de Garibaldi, entonces no tengo idea cuánto cobraría Sergio por los demás", resaltó la también actriz y conductora, quien en otras oportunidades ha dicho que está contenta de volver con sus compañeros.

