Marie Claire y José Manuel Figueroa ¿terminaron? Foto de la modelo destaparía que su boda fue cancelada

Nuevamente el noviazgo entre la bella conductora de televisión, Marie Claire y el cantante, José Manuel Figueroa, se robó todos los reflectores en el mundo de la farándula después de que una famosa revista revelara que su relación llegó a su fin a pesar de tener planes de llegar al altar.

Fue hace unos meses cuando el hijo de Joan Sebastian sorprendió a toda la industria del espectáculo al destapar que le había propuesto matrimonio a la exparticipante de "La Casa de los Famosos México", pero al parecer su relación llegó a su fin hace unos cuantos días.

En su reciente edición la revista de espectáculos "TVNotas" informó que la actriz, Marie Claire y el cantante, José Manuel Figueroa, pusieron fin a su relación sentimental. Incluso detallaron que la también modelo tomó la decisión de salirse del departamento que compartían.

En este sentido la publicación detalló que la ahora expareja tuvo una fuerte discusión que desencadenó su ruptura sentimental. Hasta el momento ninguno de los dos implicados ha hablado al respecto, pero en redes sociales comienza a tomar más fuerza el rumor.

Como te comentamos anteriormente Marie Claire y José Manuel Figueroa habían revelado sus intenciones de llegar al altar en los siguientes meses, sin embargo, todo parece indicar que esto no sucederá debido al reciente rompimiento sentimental que habrían protagonizado.

En redes sociales la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México" compartió una fotografía que generó aún más sospechas de su regreso a la soltería ya que curiosamente no trae puesto el anillo de compromiso que recibió hace meses por parte de José Manuel Figueroa.

A pesar de que el rumor toma cada vez más fuerza hasta el momento ni Marie Claire ni José Manuel Figueroa han hablado al respecto de su supuesta separación. Se espera que en los siguientes meses destapen si siguen juntos o su historia de amor llegó a su fin.

En una de sus intervenciones en el programa “Secretos de las Indomables”, Alicia Machado rompió en llanto al recordar la ocasión en la que José Manuel Figueroa la violentó. Todas sus compañeras en el programa le externaron su apoyo.

"Se voltea y me da una cachetada, pero de la nada. Me quedo en shock. Se viene encima de mi y me comienza a dar patadas. No pude gritar, fue muy traumático. Tenía moretones por todos lados. Empezó a amenazarme", contó.