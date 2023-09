Lucerito Mijares no se iba a llamar como su mamá, este sería su nombre

Lucerito Mijares está empezando su carrera como actriz de teatro musical con el respaldo de su familia, pues es hija de Lucero y Manuel Mijares, dos personalidades reconocidas en la industria del entretenimiento. La joven artista señaló que es un gran honor llevar el nombre de sus padres, sin embargo, recientemente reveló que no se iba a llamar igual que su mamá, pues los intérpretes de "El privilegio de amar" tenían pensado otro mote para ella.

La joven cantante, de 18 años, por fin hizo su debut en la industria como la protagonista del musical "El Mago (The Wiz)", recibiendo buenos comentarios por parte del público y la crítica, por lo que han sido muy exitosos sus primeros pasos por el mundo del espectáculo. Sin embargo, la artista ya había destacado desde hace un par de años, cuando se comenzó a subir al escenario durante los conciertos de sus padres, quienes la han apoyado desde el inicio.

Lucerito Mijares debutó en la obra "El Mago" IG @luceromijaresoficial

¿Cuál sería el nombre de Lucerito Mijares?

La joven cantante dio una entrevista a Anette Cuburu, en el que habló de diferentes temas, desde sus gustos personales hasta cómo es la relación con sus padres, entre muchas cosas más. Fue ahí en la que destacó la importancia de llevar el nombre y el apellido de los cantantes, no obstante, confesó que en un principio no se iba a llamar como su mamá, ya que habían pensado un nombre que sería menos atractivo, pero que de todas maneras era bonito.

“En mi cuenta de Instagram me pasa muchísimo que la gente cree que es la cuenta de Lucero y Mijares y les tengo que poner que no, ‘fíjense que aquí no puedo contestarles esas preguntas’", destacó la joven artista, quien después reveló cuál iba a ser su nombre. "Creo que me encanta mi nombre, creo que estaban pensando en ponerme Andrea”, dio a conocer la hija de "La Novia de América", que también ha llamado la atención por su increíble parecido físico.

Andrea, era el nombre que tenían pensado para la joven IG @luceromijaresoficial

“No hubiera llamado tanto la atención. Andrea Mijares suena lindo pero no es Lucero Mijares. Me encanta mi nombre, me lo han preguntado mucho porque siento que es un nombre fuerte”, mencionó, para después apuntar que sabe muy bien que sus padres son importantes en la industria, por eso está orgullosa de llevar su nombre y apellido, no obstante, quiere formar su propio camino, para que ella también sea reconocida por su trabajo. “Quiero representarlos de la manera que se merecen”.

Este es el futuro de Lucerito Mijares

Finalmente, Lucerito Mijares reveló que le gustaría grabar un disco de música ranchera, sin embargo, por el momento continuará en el teatro musical, una de sus más grandes pasiones. “Yo empecé haciendo teatro, obviamente acabé la prepa el año pasado porque los fines de semana en el teatro y entre semana en la escuela, me muero. Me puse mucho las pilas, no entiendo cómo lo hice porque la verdad no se me da muy bien la escuela, pero puse materias en verano, preferí un poco aplicarme y acabar rápido para hacer teatro porque esa era la condición”, apuntó.

