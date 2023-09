Galilea Montijo dedica un fuerte mensaje a su padre por no estar cerca de ella: " Te perdono así lo merezcas o no"

Este miércoles 27 de septiembre, Galilea Montijo decidió abrir su corazón una vez más con el público del Programa Hoy, pues en esta ocasión, la conductora de la emisión matutina habló de su relación con su papá, el señor Gustavo Montijo quien falleció en 2021 víctima de Covid-19.

Para nadie es un secreto que Galilea Montijo no tuvo relación cercana a su padre cuando era una niña, pues ella misma lo ha dicho en varias entrevistas e incluso el día que confirmó la muerte de éste durante el Programa Hoy, sin embargo, este miércoles la conductora dedicó un fuerte mensaje al hombre que le dio la vida y ahí reveló que lo había perdonado por no estar presente cuando más lo necesitó.

Foto: IG @galileamontijo

La conductora habló de la ausencia de su padre

¿Qué mensaje dedicó Galilea Montijo a su padre?

Durante una dinámica, la conductora del Programa Hoy y sus demás compañeros hablaron del perdón, cada uno de los presentadores del matutino eligió a una persona a quien a lo largo de la vida le debían pedir perdón, Andrea Escalona eligió a su media hermana, Raúl Araiza y Paul Stanley le hablaron a sus mamás.

Llegó el turno de Galilea Montijo y habló de su papá y aseguró que hace unos días encontró en redes sociales un video que habla del perdón de un hijo hacia un padre, el cual decidió compartirlo con su mamá, pues de cierta forma le recordó al fallecido Don Gustavo Montijo.

Foto: Programa Hoy

El padre de Galilea murió en 2021

Antes de comenzar a leer lo que decía dicho video, Galilea dejó claro una vez más que ella no tuvo una relación cercana con su padre, por lo que no tiene muchos recuerdos de él.

"Te perdono como mujer, como niña porque nunca tuve tu protección. Te perdono por vivir tan ausente, por necesitarte tanto por buscarte en cada mirada masculina". comenzó a leer Galilea

Al momento de leer este mensaje, Galilea se mostró tranquila y aseguró que era un texto muy bonito pues cree que alguien del público podría conectar con lo que dice.

"Te perdono porque sé que estabas más herido que yo porque fue así tu capacidad de entendimiento, sé que la insuficiente no era yo. Te perdono papá así lo merezcas o no, porque el rencor duele y yo ya estoy sanando". dijo Galilea Montijo

Finalmente, Galilea Montijo aseguró que la ausencia de su padre, no le afectó, al contrario, la transformó en la mujer que hoy en día es pues se considera alguien dura, y aunque tal vez a la “Galilea niña” sí le hizo falta su padre de no haber sido así, cree que no hubiera tenido la fortaleza y determinación que hoy la caracterizan.

