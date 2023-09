Es considerada la mejor película animada en Netflix y está basada en el exitoso libro, Happy Hand de Jérémy Clapin

La película I Lost my body, adaptación de Jérémy Clapin del libro de Guillaume Laurant, llamada Happy Hand, es esa pieza animada que no tuvo los reflectores de los grandes medios y mucho menos de las distribuidoras que controlan el entretenimiento mundial, pero es una película considerada como la mejor, en su género, en Netflix por el drama volátil y duplicidad de historias que se entrelazan en momentos reflexivos de cada personaje.

Al ser una de las mejores películas animadas en Netflix y su nula aparición en póster por el mundo la hace más atractiva para el fanático exquisito que adora las piezas que rompen con la normalidad de una historias y con la aparición de personajes que no tiene por qué entrelazar sus vidas al menos que algo tan inverosímil los junta para despertar una historia de amor repleta de errores y evolucionar como humanos.

Película I Lost my body: Captura de pantalla Netflix

La mejor película animada en Netflix, I Lost my body

Sin duda, I Lost my body es la mejor película en el catálogo de Netflix y una gran apuesta para ver este fin de semana si se trata de reflexionar sobre cómo el mundo es voraz, con la gente que busca migrar y comenzar de cero en un lugar desconocido, sin nada y recuerdos terribles que marcaron una vida de esperanzas. No, I Lost my body no es una película animada de terror.

Película I Lost my body: Captura de pantalla Netflix

De qué trata la película I Lost my body

Por más que el tráiler muestra a una horrenda mano cercenada buscando su camino entre escenas diferentes y combatiendo con ratas. I Lost my body en Netflix es una poderosa historia sobre el duelo, la pérdida y el dolor que enfrentan las personas que migran de su hogar para hallar una nueva forma de seguir en este mundo, desde cero y sin nadie. Naoufel y su mano cercenada son una metáfora de cómo un evento inesperado los une, pero a la vez los separa mientras hallan su nuevo camino en un lugar diferente.

Tráiler en YouTube de I Lost my body (2019)

