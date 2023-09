Ella es Alexa, la hija de Daniela Castro que canta: así suena su nuevo sencillo con el que está triunfando

Aunque siempre ha admirado el trabajo de su mamá, Daniela Castro, como actriz, e incluso durante su infancia hizo algunos proyectos de actuación, Alexa Castro prefirió entrar a la música, una disciplina que sabe es complicada, pero que la satisface completamente.

“Me di cuenta que la música era lo mío cuando hice una obra navideña, ahí pude cantar y bailar y en cuanto escuché los sonidos, sentí una cosquillita que me hizo muy feliz. Claro que tampoco me cierro a la actuación, pero por ahora estoy enfocada cien por ciento a la música”, señaló la joven intérprete.

La hija de la famosa actriz descubrió su talento durante una obra navideña. Foto: Cortesía

Alexa tiene dos años preparando este momento y la primera canción que presenta al público es “Si te miro”, una balada pop que habla de una ruptura amorosa que tuvo hace un tiempo y que narra lo mucho que le dolió, pero que también la ayudó a crecer en la vida.

“Me costó un poco de trabajo escoger el género en el que quiera entrar, porque me gustan muchos todos los géneros, pero elegí el pop, porque es el género más flexible que se adapta a lo que quiero expresar, transmitir y siento. Además, ya también se puede fusionar con otros ritmos sin problema alguno”, explicó.

“Si te miro” es una canción escrita por Horacio Palencia, con quien colaboró en otros temas que formarán parte de su disco, Alexa le contó su experiencia en el amor y quedó sorprendida por la letra que el compositor hizo. Previo a este sencillo, trabajaron por varios días juntos, y aunque estaba muy nerviosa por ser la primera vez que se enfrentaba a este proceso creativo, Palencia le dio varios consejos.

“No sabía si lo que decía le parecían tonterías, me imaginaba los peores escenarios, me daba miedo, pero Horacio me dio confianza y la facilidad de expresar todo y no sentirme avergonzada de nada. Además, me dijo que fuera escribiendo todo en un cuaderno para ir puliendo después el material”, detalló. En los próximos meses sacará más sencillos y espera que en 2024 pueda dar algunas presentaciones en diferentes lugares del país.

