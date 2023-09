La cajera de Oxxo voló la tendencia con las transparencias más chic de la temporada

La cajera del Oxxo es una influencer regiomontana, de 23 años, que ha alcanzado gran popularidad en TikTok y otras redes sociales por subir contenido gracioso a sus cuentas sobre cómo es trabajar en la cadena de tiendas de cajera. Sin embargo, la bella Alex Silva suele deleitarnos con fotos y videos de su escultural figura y es ahí donde rompe la red.

Instagram hace que la creadora de contenidos pueda lograr una mayor interacción con su público pues con 600 mil seguidores, la mexicana ya está toda una influencer. Siendo que el verano ha terminado, en esta oportunidad Alex nos deja una fotografía realizada con celular que ha enamorado a todos.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @duaalupita

La cajera del Oxxo se suma a la tendencia del corsé

La cajera del Oxxo optó por llevar la tendencia del rojo el corsé con trasparecías a otro nivel. Es que la mexicana se sacó una selfie donde se puede ver muy de cerca sus partes de adelante y con ese color resalta todavía mucho más. Por lo que afirman sus seguidores, la influencer está sola y parece que no tiene problema de buscar buena compañía.

El corsé que muestra en su Instagram es una de las prendas más populares del 2023 que se ha podido ver en artistas como Shakira y Selena Gómez, que Alex Silva combinó perfectamente con otra tendencia de este año, las transparencias, puedes leer más de sobre estas tendencias de moda que tenemos en el Heraldo.

La cajera de Oxxo. Fuente: Instagram @duaalupita

No cabe duda de que la cajera del Oxxo no solo es bonita, sino que también es una chica amante de la moda y que no tiene ninguna vergüenza de mostrarse tal cual es. En el caso que le escribas a sus redes y te de una cita, ten bien en cuenta que no es una mujer sencilla y vas a tener que alargarla con más que unas flores.

SIGUE LEYENDO

La Cajera de Oxxo impone tendencia en traje de baño de 2 piezas

La cajera del Oxxo enseña la blusa de lunares más coqueta para lucir en el otoño | FOTOS