Contén el parpadeo al ver cómo lucen los protagonistas del K-drama 'Todo sobre Eva' a 23 años de su estreno

Todo sobre Eva es un drama coreano del año 2000 que cuenta la historia de dos jóvenes reporteras de noticieros de televisión compitiendo por quien hace mejor su trabajo. Sin embargo, ambas se verán envueltas en una red de mentiras. La telenovela surcoreana fue protagonizada por Park Chae Rim y Kim So Yeon.

Ya han pasado 23 años desde que se estrenó esta producción y hasta el día de hoy sigue siendo una de las telenovelas más recordadas. Muchos de sus seguidores se han comenzado a preguntar, ¿qué pasó con las protagonistas? En esta nota te vamos a contar qué sucedió con las actrices tras el final de Todo sobre Eva.

Park Chae Rim: Sun Mi

La actriz, Park Chae Rim, hizo una gran carrera en China y Taiwán. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

Actualmente tiene 43 años. Debutó en 1994 y tuvo varios roles menores hasta Todo sobre Eva, que la llevó a la cima del éxito. Con 21 años, Chae Rim se convirtió en una popular representante de la ola coreana en China y Taiwán, donde protagonizó varias series entre 2004 y 2005.

La actriz continuó con su exitosa carrera hasta el 2010, tras protagonizar el drama Oh my lady con Siwon de Super Junior. La última vez que estuvo frente a las cámaras fue en 2018, cuando fue convocada para ser panelista del programa de variedades Let’s eat well.

Sin embargo, Chae Rim no ha tenido mucha suerte en su vida amorosa, ya que en el 2003 se casó con el cantante Lee Seung Hwan, pero se divorciaron dos años después. La actriz volvió a enamorarse y esta vez fue del actor chino Gao Ziqi. La pareja se unió en matrimonio en el 2014 y tuvieron un hijo. Seis años después, en diciembre del 2020, la pareja confirmó que se había divorciado.

La actriz, Park Chae Rim, ahora se dedica a su hijo y a sus redes sociales. | Crédito: Instagram.

Kim So Yeon: Young Mi

Kim So Yeon no quiso ser encasillada como la malvada, así que por muchos años se alejó de las pantallas. | Crédito: Composición El Heraldo de México.

La actriz, Kim So Yeon, tiene 42 años y alcanzó gran éxito con la serie Todo sobre Eva. Sin embargo, esta gran actuación la comenzó a encasillar en personajes de antagonista y esto no le generó mucha satisfacción a Kim So Yeon, así que decidió tomarse un tiempo para permitir que su personaje de malvada sea olvidado para volver a retomar su carrera.

El reinicio de su carrera fue en 2010 con la comedia romántica Prosecutor princess y el personaje de Ma Hye Ri. Desde ese momento, volvió a ser una de las actrices coreanas más cotizadas del momento.

En el 2020, Kim So Yeon volvió a sus inicios y fue convocada para ser la antagonista de la serie The penthouse: war in life. Su gran actuación le valió para ganar un daesang por su gran trabajo. Esto también hizo que sea parte de la segunda temporada de la serie que se puede ver en Amazon Prime.

La actriz se casó en el 2017 con el actor Lee Sang Woo. La pareja se conoció cuando eran parte del drama Happy home. Tras bambalinas se llegaron a conocer más y esto los hizo enamorarse por completo. Hasta el día de hoy siguen siendo una de las parejas más estables del espectáculo coreano.

La actriz, Kim So Yeon, se casó en el 2017 con el actor Lee Sang Woo. | Crédito: Instagram.

Sigue leyendo

3 Dramas coreanos más vistos en México que puedes disfrutar hoy mismo

3 Dramas coreanos que debes ver según tu signo si eres perezoso como Capricornio