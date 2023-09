'Sé melodramático': uno de los mejores k-dramas para ver en Netflix

¿Te has obsesionado alguna vez con una serie de televisión que no puedes dejar de recomendar? ¿Una historia que te hace pensar constantemente en sus personajes y te deja anhelando más? Si es así, no estás solo. Y si aún no has tenido esa experiencia, puede ser el momento de darle play a "Sé Melodramático", un k-drama que pasó desapercibido en su estreno en 2019, pero que ahora está conquistando los corazones de los espectadores en Netflix.

En la siguiente nota te contaremos todo lo que debes saber sobre esta serie que está conquistando a más de un amante de la plataforma de streaming.

5 razones para ver "Sé Melodramático"

Aquí te presentamos cinco cosas que necesitas saber sobre "Sé Melodramático":

1. La trama principal: Definida como un dramedy, la serie se centra en la vida de tres amigas que están a punto de cumplir 30 años y trabajan en diferentes aspectos de la industria del entretenimiento. Comparten un departamento junto con el hermano de una de ellas, y a lo largo de la serie, enfrentan desafíos en sus vidas familiares, amorosas y laborales. A pesar de tener personalidades extremadamente diferentes, su amistad es un tesoro.

2. Los tres protagonistas: La riqueza de la serie reside en este trío de personajes, y lo interesante es que las historias individuales no se eclipsan por la trama general.

Lim Jin-joo (Chun Woo-hee): Una guionista novata que decide escribir su propia historia después de una ruptura amorosa. Su historia se entrelaza con la de Son Beom-soo, un director reconocido.

Lee Eun-jung (Jeon Yeo-been): Directora de documentales y CEO de su empresa, sufre de trastorno de estrés posttraumático después de la muerte de su novio. Comienza un nuevo documental sobre una actriz de publicidades durante la serie.

Hwang Han-joo (Han Ji-eun): Coordinadora de un equipo de content marketing en una productora de series de televisión y madre joven que fue abandonada por su exmarido, ahora un actor famoso.

3. Qué esperar: "Sé Melodramático" ofrece una mezcla perfecta de momentos sensibles y otros que te harán reír a carcajadas. Con guiones inteligentes, actuaciones excelentes y una narrativa envolvente, es una serie perfecta para maratonear en un fin de semana y extrañar durante años.

4. Por qué gusta tanto: La serie sorprende en varios aspectos. Desde el punto de vista cinematográfico, es una belleza absoluta. Además, los personajes, tan imperfectos como encantadores, evolucionan de manera constante a lo largo de la serie. Las resoluciones de las historias individuales sorprenden y dejan una sensación de satisfacción, aunque no siempre sean las que esperabas.

5. Dónde verla: "Sé Melodramático" está disponible en Netflix, y su única temporada consta de 16 capítulos, cada uno con una duración de poco más de una hora.

Si estás buscando una serie que te haga reír, llorar y enamorarte de sus personajes, "Sé Melodramático" podría ser la elección perfecta para tu próxima maratón televisiva. No te la pierdas en Netflix.

Sigue leyendo

Telescopio espacial James Webb descubre "prueba irrefutable" de vida en luna de Júpiter

Cómo es el Satán 2, la poderosa arma rusa capaz de portar 10 bombas nucleares y que probablemente podría borrar completamente a un país

Ibrahim Pasha: Luego de 12 años, así luce el actor que dio vida al querido personaje en El Sultán