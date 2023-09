René Franco lanza fuertes críticas contra Michelle Rodríguez por bajar de peso, asegura que "traicionó" a sus fans

Michelle Rodríguez se encuentra de nuevo en el ojo del huracán debido al cambio que ha mostrado en su imagen recientemente al lucir más delgada, y es que esto desató un intenso debate en redes sociales. A los comentarios se sumó el conductor René Franco con fuertes críticas en las que señala que esto podría afectar a la actriz ya que sus fans se habrían sentido “traicionados” luego de haber promovido el “body positive”.

En febrero pasado la también comediante fue blanco de críticas al convertirse en la portada de la revista Marie Claire en la que aparece con lencería, los comentarios motivaron un fuerte mensaje sobre el amor propio que compartió en sus redes sociales: “Reconozco mis defectos y los abrazo. No sólo los físicos. Soy valiosa por lo que sé, por lo que digo, por lo que hago, por lo que pienso y por cómo me veo. Reconozco mi belleza, la honro y la aplaudo (…) Mi cuerpo es bello, mi cuerpo existe, mi cuerpo siente. Lo amo y no lucho contra él. Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución”.

Michelle Rodríguez desata críticas en redes por el cambio en su imagen. Foto: IG @michihart

Luego de la controversia que se generó la actriz reapareció en redes sociales luciendo una figura más delgada, lo que desató todo tipo de comentarios entre quienes no dudaron en apoyarla destacando el esfuerzo que hace por su salud y que también la hace lucir más hermosa y feliz. Mientras que otros lanzaron fuertes críticas y cuestionaron el motivo por el que habría decidido bajar de peso pese al mensaje que había lanzado tan sólo unos meses antes sobre aceptación y amor propio.

“No, ¿ya estás adelgazando? ¿Y tu mensaje incluyente sobre que otros no deciden sobre nuestros cuerpos?”, “Esas cicatrices yo las conozco bien, son de salud y sentirse bien con uno mismo”, “Está adelgazando, se ve muy bien”, “Gente, neta no aprenden ni entienden nada”, “Te quitaste kilos de encima y años. Que bien te ves y te has de sentir” y “Para mí era un mega referente de mega autoestima, la aceptación al cuerpo tal como es, bueno ese era el discurso”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Michelle Rodríguez lanzó mensaje de amor propio. Foto: IG @michihart

René Franco lanza críticas a Michelle Rodríguez

Durante el programa “La Taquilla”, el conductor René Franco arremetió contra Michelle Rodríguez asegurando que había “traicionado” a sus fans al promover el mensaje de amor propio y aceptación. Además, puntualizó en que la obesidad es un problema de salud y no de imagen como lo había dejado ver la actriz con sus declaraciones al respecto.

“No es adecuado estar así de obeso, pero ahora que ya pasó el tema de la gordofobia y bajó de peso, la van a atacar los gordos porque ya no se sienten identificados, ahora los abandonó. Esta mujer llevó el tema hasta allá, a bueno, ahora te aguantas. Sorry, creaste un panorama alrededor de ti, creaste una forma de existir, creaste una validación de la gordura y ahora bajas de peso... te va a costar, seguro, como a cualquier artista que cambia, tus fans muchos se sentirán traicionados”, indicó el comediante.

Añadió: “Michelle, no mami Blue, es un asunto de salud, no es un asunto de política. No tienes que quedar bien con nadie por acomodar tu peso, ya que te hayas metido en un discurso de que estabas bien, no, no estabas bien, nadie de los gordos estamos bien así y mira que te lo digo como un hombre obeso. Tiene que ver con la ansiedad, en fin, es una enfermedad”.

