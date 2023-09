Kim Kardashian preocupa a sus fans, afirman que se ve muy delgada y no saben si es por una nueva dieta

Kim Kardashian siempre ha sido un ícono de moda y un ejemplo para seguir en cuanto a tendencias sobre ropa, maquillaje y hasta silueta corporal se refiere, es por lo que ahora ha causado tanto asombró lo delgada que se ve en las fotografías que sube a su cuenta oficial en Instagram en donde cabe destacar tiene más de 364 millones de seguidores.

Se sabe que la modelo, abogada y empresaria perdió alrededor de 30 kilos después de su último embarazo, por lo que ahora se ve más estilizada y todo fue posible gracias a la famosa dieta keto o también conocida como dieta cetogénica que se enfoca principalmente en disminuir el consumo de hidratos de carbono.

Luce más delgada. Captura de pantalla IG/kimkardashian

¿En qué consiste la dieta Keto de Kim Kardashian?

La dieta restrictiva ha sido muy controvertida, el nombre se le adjudica a su creador, el cardiólogo Dr.Robert C. Atkins, además de disminuir el consumo de hidratos de carbono, también se utilizan las grasas como combustible y se pretende que el mayor aporte sea del grupo de proteínas, básicamente alimentos de origen animal.

“La reducción de carbohidratos pone al cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis, en donde la grasa (de tu cuerpo y de lo que comes) se consume para obtener energía”, comparten desde la página especializada dietdoctor

Tiene 42 años. Captura de pantalla IG/kimkardashian

También se sabe que la dieta keto se enfoca en la saciedad de quien la practica, es por lo que se logra una alimentación baja en calorías para ayudar a la pérdida de peso, pero no todo es bueno en este estilo de vida, ya que un estudio de The American Journal of Clinical Nutrition dedujo que no promueve los buenos hábitos porque restringe los grupos de alimentos.

¿La dieta Keto produce efecto rebote?

Una de las conclusiones a las que llegaron los científicos de Estados Unidos es que la dieta Keto si favorece en el efecto rebote, a comparación de otras que están basadas en ingerir alimentos de todos los grupos. Además, puede tener algunos efectos secundarios como mareos, mal aliento y náuseas, en algunos de los pacientes que la llevan a cabo por largos periodos de tiempo.

La famosa constantemente muestra su vida de lujos. Captura de pantalla IG/kimkardashian

“Eliminé el azúcar, mucha comida chatarra que estaba comiendo, no me di cuenta, comía muchos alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida", es una de las declaraciones de Kim Kardashian respecto a su aspecto más delgado, también aseguró que ahora tiene más energía y se siente fantástica.

