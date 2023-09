Respira profundo para ver cómo luce hoy Sae-byeok, la desertora coreana de 'El juego del calamar'

Una de las series más vistas en la historia de Netflix es El juego del calamar, aquella producción coreana que combinó suspenso y drama de supervivencia. La trama de esta serie estrenada en 2021 gira en torno a un concurso secreto en el que 456 jugadores, todos ellos con grandes dificultades económicas, arriesgan sus vidas jugando a una serie de juegos infantiles mortales para tener la oportunidad de ganar un jugoso premio.

Entre su principal reparto, todos recuerdan a Kang Sae-byeok o N° 067, la desertora coreana que ingresa al juego para pagarle a un corredor para encontrar y recuperar a los miembros de su familia supervivientes atrapados en su país. La actriz detrás de este personaje que se robó el cariño de todos es Hoyeon Jung.

De hecho, Squid game ('El juego del calamar') fue su primera participación en la actuación, pero le cambió la vida. Tan solo semanas después de su aparición, ganó millones de seguidores en Instagram, superando los 20M. Hoy, es una estrella mundial.

Una nueva megaestrella

Tras su actuación en 'El juego del calamar', la actriz y modelo se ha convertido en una de las estrellas más importantes de Corea del Sur, trabajando hoy por hoy con los mejores directores de cine, participando en las más exclusivas pasarelas de moda y recorriendo el mundo con su talento.

Poco después del estreno de la serie de Netflix, docenas de guiones comenzaron a acumularse en su puerta, y un grupo de altos ejecutivos comenzaron a buscarla en su puerta. Agentes poderosos de Hollywood se enfrentaron por la oportunidad de contratarla como cliente. En noviembre de 2021, firmó un contrato con Creative Artists Agency., una agencia de talentos estadounidense. Y en 2022, apareció en el video musical de The Weeknd "Out of Time".

Pero no solo ha tenido participaciones en el mundo del séptimo arte, sino también en el del modelaje. Ha sido parte de anuncios de Sephora "Let's Beauty Together", Chanel, Gap, Inc., Hermès? y Louis Vuitton. Como embajadora mundial de la marca Louis Vuitton, modelará su moda, joyas y relojes.

