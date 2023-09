Yolanda Andrade reaparece tras su enfermedad y volvió a hablar de Verónica Castro

Después de de enfrentar una dura enfermedad que la puso al borde de la muerte, Yolanda Andrade reapareció ante los medios de comunicación mostrando un mejor semblante, pues poco a poco se ha ido recuperando favorablemente. La conductora y actriz dio una actualización de cuál es su estado de salud, pero también habló de algunas polémicas que la rodean, como por ejemplo su conflicto con Verónica Castro, que si bien dejó ver no han arreglado su relación, indicó que es amiga de su hijo.

La conductora de Montse y Joe tuvo un encuentro con la prensa en el que se mostró mucho mejor de salud, pues hace algunos meses había tenido problemas que pusieron en riesgo su vida y la obligaron a dejar de trabajar una temporada. La también actriz, de 51 años, no ha revelado que cuál es su diagnóstico y qué es lo que la obliga a usar un parche en el ojo, pero confesó que se está recuperando.

Yolanda Andrade regresó a trabajar IG @montseyjoetv

"Estoy muy bien, sanándome, muy agradecida con dios, con la gente, con todas las oraciones. Después de pasarla tan mal, me da mucho gusto compartirles que estoy mucho mejor. Tengo que traer (el parche y los lentes) por la luz en el set", mencionó la presentadora, quien al preguntarle cuál es su diagnóstico se limitó a decir: "muchos, pero el más rápido es que ya estoy mejorando, gracias a dios".

Yolanda Andrade mantiene una amistad con el hijo de Verónica Castro

En tanto, hace un par de meses se le vio junto al hijo de Verónica Castro, Michel, por lo que se le preguntó sobre cuál es su relación con él, por lo que Yolanda confesó que mantiene una amistad desde hace años, a pasar de los conflictos con la protagonista de "Rosa Salvaje", con la que asegura tuvo un romance. "A Michel Castro yo lo quiero mucho, tenemos una relación muy importante de muchos años. Platicamos de muchas cosas (...) tiene mucho talento, y es una pena que siempre le estén preguntado por su mamá, su tía y por otras personas".

Asimismo, destacó que no es el único amigo con el que mantuvo contacto durante su enfermedad, sino que también con Thalía, a quien calificó como una "enfermera", ya que siempre preguntaba por ella; de igual forma mencionó a Julio César Chávez, una personalidad con la que tuvo un fuerte vínculo al enfrentar la adicción a las drogas. "Cuando menos piensas la vida te sorprende y te recuerda que estamos de paso y que debemos aprovechar el tiempo", destacó sobre la reflexión que tuvo con el boxeador.

Yolanda Andrade le contesta a Laura Zapata

En tanto, Yolanda Andrade también contestó a las críticas que le hizo Laura Zapata, quien aseguró que la enfermedad de la conductora "la tiene merecida". "¿Ella desea que me muera? Sabes que sí me sorprende que alguien te deseé (la muerte) porque yo no lo haría. Que señora tan letrada. Hay gente que presume mucho la educación y las letras y los estudios, pero tiene comportamientos equivocados, y deseos equivocados".

SIGUE LEYENDO:

Conductores de Hoy reaccionan ante el delicado estado de salud de Yolanda Andrade: "es una tristeza, es una mujer tan joven"

Verónica Castro y Yolanda Andrade tienen intercambio de indirectas, esto se dijeron las famosas