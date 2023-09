Galilea Montijo explota contra sus haters y manda contundente mensaje: “trabajo desde mis 11 años”

Durante las últimas semanas Galilea Montijo ha estado envuelta en distintas controversias que la han puesto en el ojo del huracán y aunque la conductora de “Hoy” trató de mantenerse al margen ya no pudo resistir y utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje dirigido a todos sus detractores, además, mostró cómo es que lidia con toda la presión mediática que carga sobre sus hombros al ser una de las máximas figuras de la farándula en México.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que el 2023 ha sido un año lleno de intensidad para Galilea Montijo pues todo empezó desde que anunció su divorcio de Fernando Reina luego de más de once años de matrimonio y pocas semanas después causó controversia al reanudar su vida amorosa con el apuesto modelo español, Isaac Moreno, con quien fue captada más que cariñosa en un viaje a la playa, no obstante, tuvieron que pasar varios meses para que hiciera público su romance.

Galilea Montijo ha tenido un 2023 llenó de escándalos. Foto: IG: galileamontijo

La participación de Galilea Montijo como conductora en “La Casa de los Famosos” también fue objeto de críticas pues en más de una ocasión fue señalada por pretender hacer fraude y favorecer a ciertos participantes, además, otra polémica en la que se vio envuelta en las últimas semanas es que el programa de espectáculos “Chisme No Like” dio a conocer una investigación en la que supuestamente la captaron realizando un ritual de santería, hecho por el que aseguran se ganó una suspensión de Televisa y por si faltara algo, fue una de las celebridades que fueron nombradas en el nuevo libro de Anabel Hernández en el que se asegura que la titular de “Hoy” estuvo vinculada con personas del narco.

Galilea Montijo estalla contra sus detractores

Pese a las duras críticas de las que Galilea Montijo se volvió objeto, la conductora de “Hoy” ha optado por mantenerse al margen, sin embargo, los comentarios que se generaron tras haber sido nombrada en el nuevo libro de Anabel Hernández colmaron la paciencia de la también empresaria y finalmente hizo uso de sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a todos sus detractores, en el cual, dejó en claro que el éxito que ha conseguido se lo ha ganado a pulso y únicamente gracias a su trabajo y a su esfuerzo, además, dejó ver que es con ejercicio como lidia con toda la presión mediática que carga sobre sus hombros.

Galilea Montijo aseguró que puede mirar a quien sea con la frente en alto. Foto: IG: galileamontijo

“Después de luchar contra mis límites al hacer ejercicio… (y solo quienes lo hacen saben a lo que me refiero) me detengo a pensar: He trabajado durante 30 años sin parar en el medio artístico y desde los 11 años para ayudar a mi mamá, por lo tanto, nadie puede platicarme lo que es lucha constante. Sigo sin entender lo que pesa tener éxito, a lo que tú quieres llamarle éxito en la vida… Porque para mí el éxito es no deberle nada a nadie, dormir en paz, no hacerle daño a nadie, mirar a quien sea con la frente en alto y estar rodeada de la gente que amo” fue el texto escrito por Galilea Montijo.

Como era de esperarse, el texto de Galilea Montijo tuvo una gran repercusión entre los más de 10 millones de seguidores que ostenta en plataformas digitales y además de recibir el apoyo de sus fans, otras celebridades de la farándula también le externaron su respaldo ante cualquier situación, incluyendo a sus compañeras de “Hoy”, Tania Rincón y Andrea Legarreta, así como su novio, Isaac Moreno y hasta Wendy Guevara, la ganadora de “La Casa de los Famosos”.

