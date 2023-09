Eiza González luce como toda una Barbie con elegante minivestido rosa

Además de ganar fama en Hollywood como actriz, Eiza González se abrió paso en la feroz industria de la moda como un claro referente de estilo cuyos atuendos son garantía de éxito en cualquier lugar acaparando las miradas en conjunto con su cautivadora belleza y envidiable figura. Esta vez se ganó una ola de halagos en redes sociales al lucir un elegante minivestido rosa que la hizo lucir como toda una Barbie mexicana.

Aunque la actriz, de 33 años, mantiene su vida privada alejada de los reflectores no ha evitado la lente indiscreta de los paparazzis que este verano revelaron detalles de sus vacaciones en las que disfrutó a bordo de un yate de las costas europeas junto a la actriz Michelle Rodríguez y el productor de Hollywood Mohammed Al Turki. Antes de ello fue captada en Hawái como parte de sus días de descanso y en París convertida ya en todo un icono de la moda gracias a su estilo único marcado por la elegancia y sensualidad.

Eiza González cautiva Instagram con elegante minivestido estilo Barbie. Foto: IG @eizagonzalez

En su más reciente postal de Instagram, la actriz de “Descuida, yo te cuido” se despide del verano con un look que la sumó a la fiebre rosa por la cinta Barbie y acapara los reflectores presumiendo su bronceado perfecto. El atuendo consta de un minivestido que en su diseño lleva un escote asimétrico y ajusta perfecto a su figura delineando aún más su cintura en la que tiene detalles tipo hebilla que van a juego con las delicadas zapatillas abiertas plateadas y su bolso mini.

Los minivestidos de Eiza González para brillar en verano

Tal y como lo muestra en Instagram donde comparte detalles de sus looks, la playa encabeza la lista de los lugares favoritos de Eiza González para disfrutar de unos días de descanso y ante esto sus atuendos con trajes de baño o minivestidos no pueden faltar en su maleta gracias a que por sus diseños no pasan de moda y aportan al comodidad necesaria para disfrutar del sol.

Minivestido amarillo de crochet de Eiza González. Foto: IG @eizagonzalez

Ejemplo de ello el que lució con un diseño en delicado crochet que tiene detalles en la parte baja de la falda y que la suma a una de las tendencias favoritas el verano, pues la prenda tiene un tono amarillo que va con los tonos vibrantes que invaden la temporada cada año. La actriz lo complementó con zapatillas abiertas doradas y ondas en su cabello corte bob que llega con fuerza durante el otoño este año, además de un maquillaje natural en tonos dorados y rosa.

Los estampados otro preferido de la primavera y el verano, algo que sabe muy bien Eiza González y, por ello, uno de sus minivestidos favoritos es aquel en color verde con un diseño romántico que tiene motivos florales en blanco. La prenda tiene un escote en “V” que añade lo sensual a su ya arrebatador atuendo que complementó con zapatillas abiertas blancas y un pequeño bolso en media luna.

Eiza González luce minivestido con estampado floral. Foto: IG @eizagonzalez

