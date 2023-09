Respira profundo antes de ver el rotundo cambio físico de la “Doctora Amor” de Telemundo

La “Doctora Amor” fue una de las grandes apuestas realizadas por Telemundo en el 2008 pues por primera vez ponía de forma abierta sobre la mesa temas de sexo y relaciones íntimas en pareja. Su conductora era Alessandra Rampolla que de forma educativa, empática y siempre cercana al telespectador, se afrontaban las dudas y temáticas sobre este asunto tan personal.

Telemundo mostraba como la sexóloga puertorriqueña debutaba en la televisión hispana en Estados Unidos y entraba en las casas de la audiencia que la recibió con los brazos abiertos y mucha curiosidad. De todas formas, lo que ha llamado mucho la atención de sus televidentes es el gran cambio físico que comenzó a sufrir Lugo de un By Pass gástrico.

Alessandra Rampolla. Fuente: Instagram @alessarampolla

El nuevo físico de la “Doctora Amor” que sorprende en las redes

La “Doctora Amor” se hizo la operación del bypass gástrico y bajó nada menos que 132 libras (unos 60 kilos). Aunque este hecho ocurrió hace mucho tiempo, es este 2023 cuando Alessandra asegura que por fin puede cerrar el ciclo al someterse a una operación que era necesaria para pasar página.

Alessandra Rampolla. Fuente: Instagram @alessarampolla

Con motivo del aniversario número 15 de esta operación, quien fuera estrella estelar de Telemundo quiso mandar un mensaje lleno de positividad a la gente. "Son 15 años que celebro especialmente ahora porque a pesar de que son un montón de años, por fin este año, 2023, me sometí a la cirugía de reconstrucción a la que no me había sometido nunca, y, de una manera muy profunda, me hace un cierre del proceso completo”, dijo Alessandra Rampolla.

Alessandra Rampolla. Fuente: Instagram @alessarampolla

La “Doctora Amor” hoy en día es toda una estrella en Perú y Argentina, donde la consideran todo un referente en sexología y cuyas apariciones en las primeras cadenas y programas de su televisión están a la orden del día. Nos alegramos profundamente por puertorriqueña ya que puedo cerrar esa dolorosa etapa en su vida.

