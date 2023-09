Director de “The Last of Us” llega con nueva serie protagonizada por Helena Bonham-Carter

Tras la nominación al Emmy por su trabajo como director de “The Last of Us”, Peter Hoar regresa a la pantalla chica con una nueva historia, se trata de “Nolly”, la serie biográfica que muestra el reinado y la caída de Noele Gordon, a quién interpreta la actriz Helena Bonham-Carter. Dicha miniserie forma parte de la selección oficial de la primera edición del South International Series Festival, que se realizará del 6 al 12 de octubre en Cadiz, España.

Nolly fue una actriz y presentadora que se convirtió en una de las mujeres más famosas de Gran Bretaña. Este proyecto es una producción de Quay Street Productions, PBS Masterpiece en asociación con ITV Studios y fue creada por Russell T. Davies.

Esta serie compite junto a series internacionales y españolas, como “La Ley del mar”, “Entrevías”, “Carthago” y “Galgos”, por citar algunas, las cuales buscarán alzarse con la estatuilla ganadora del debut del festival.

Peter Hoar fue nominado al Emmy por "The Last of Us" Créditos: Especial

Dura competencia en Europa

De hecho, será la producción española “La Ley del Mar”, protagonizada por Luis Tosar y Blanca Portillo, la encargada de inaugurar el festival el 6 de octubre. En total, la semana de este certamen presentará 45 series de 10 países. La programación incluye alrededor de 100 actividades para profesionales de la industria audiovisual y 62 proyecciones de series en diferentes formatos.

Así lo informó el director del festival, Joan Álvarez, quien señaló que es un honor arrancar con este nuevo proyecto. Además, estuvo acompañado del consejero andaluz de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

Este festival también ofrecerá una segunda oportunidad a series que ya fueron estrenadas y que merecen ser vistas. En el Palacio de Congresos de Cádiz se proyectará un episodio de “Halt and Catch Fire” (Estados Unidos), un drama tecnológico que narra el nacimiento de la era de los ordenadores e Internet en los años 80, una era de cambio cultural, social y económico. Así como “Paz paz ahora ahora” (Chile), una docuserie que cuenta las historias de mujeres valientes y decididas que han enfrentado conflictos armados en Colombia, Chile, Guatemala y México, proyectará su cuarto episodio, dirigido por Isabel Coixet.

dhfm