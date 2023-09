Contén la respiración antes de ver cómo luce la protagonista de ‘Doctora Quinn’ a sus 72 años

Entre las series más recordadas de la televisión mundial se encuentra ‘Doctora Quinn’, una producción que fue estrenada en 1993 y recibió múltiples galardones. Fue creada por Beth Sullivan, con 150 episodios que se dividieron en 6 temporadas y emitida hasta 1998. En otras señales se la siguió viendo un par de años más.

Doctora Quinn. Fuente: Instagram @janeseymour

‘Doctora Quinn’ se centraba en una doctora llamada Michaela Quinn, interpretada por la actriz Jane Seymour, que tras la muerte de su padre decide marcharse a Colorado en donde abre su propio consultorio para trabajar allí. En este lugar será donde forme una familia, protagonice las historias más impresionantes y afronte retos impensados para una mujer y doctora en esa zona.

Así luce la protagonista de ‘Doctora Quinn’

En la actualidad, la actriz Jane Seymour tiene 72 años de edad y luce muy pocos cambios a como la conocimos en la popular serie. La nacida en Londres siempre ha sido recordada por el mítico personaje que supo ganarse el corazón de las grandes audiencias. Además, su hermosura natural fue admirada, al igual que su sonrisa, y que hasta el día de hoy ostenta.

Jan Seymour. Fuente: Instagram @janeseymour

La ‘Doctora Quinn’ parece desconocer del paso del tiempo y mantiene una fisonomía prácticamente igual que la que conocimos en los ’90. “Todos los días me siento tentada a hacerlo, pero luego miro a quienes lo hicieron y no los reconozco. Estoy siendo auténtica al ser yo misma y eso es muy importante”, señaló la actriz en una entrevista dejando en claro que no se ha hecho ningún retoque estético.

Jan Seymour. Fuente: Instagram @janeseymour

Jane Seymour también ha protagonizado películas y ha sido parte de algunas miniseries. Sin embargo, haberse puesto en la piel de la ‘Doctora Quinn’ es sin lugar a dudas el hito que marcó su vida profesional y personal para siempre. La actriz británica tiene una vida muy activa en las redes sociales, en donde acumula más de 321 mil seguidores y en donde comparte fotografías y videos que dan cuenta de su pasado y su presente.

