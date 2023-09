Will Smith y Alfonso Cuarón inspiran a jóvenes con sus fracasos para triunfar en Hollywood

El actor Will Smith y el cineasta Alfonso Cuarón tienen una cosa en común, ambos indicaron que sus fracasos son los que los ayudaron a crecer. Así lo dijeron durante su participación en el evento México Siglo XXI, organizado por la Fundación Telmex.

Will Smith abandonó el escenario del Auditorio Nacional ovacionado por una multitud que lo interceptó segundos después del final de su ponencia. Su entrada fue igual de amigable, con saludos que se extendieron más allá de las primeras filas y con un español no tan bueno.

Compartió diferentes experiencias y algunos de sus más grandes sueños y ambiciones, además de un poderoso y emotivo mensaje:

"A todos nos han sucedido cosas malas, pero ese no es el problema. Las dificultades del pasado no determinan nuestro futuro”.

Haciendo referencia al episodio que tuvo el año pasado en la ceremonia de los premios Oscar, donde abofeteó al comediante Chris Rock.

El actor se mostró muy alegre y transparente y compartió que quiere ser recordado como alguien que impactó de manera positiva en la vida de las personas.

"Hace unos meses, una persona me abordó y me contó que su madre acababa de morir. Me dijo que los últimos dos meses de su vida vio El príncipe del rap en Bel-Air, que ella se sentaba y él veía cómo sonreía, a pesar de todo el dolor; me agradeció mucho".