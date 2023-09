James Hetfield da positivo a COVID-19 y Metallica cancela la gira M72, ¿afecta a México?

James Hetfield, guitarrista y vocalista de Metallica, reveló a través de las redes sociales que dio positivo a COVID-19, a pesar que desde mayo de 2023 dejó de ser vigente la fase de emergencia por coronavirus en los Estados Unidos, y la OMS declaró el fin de la pandemia.

Lamentablemente para los fanáticos, esta noticia significa que tendrán que cancelar el segundo concierto planeado el Phoenix, Arizona, mismo que ya fue trasladado hasta el día 9 de septiembre de 2023, de acuerdo con la propia publicación de la banda en su Facebook oficial.

Metallica cancela su gira por COVID-19

Todas las entradas disponibles para el día 3 de septiembre serán validas para la nueva fecha, o también será posible que los fanáticos pidan un reembolso si así lo desean. Simplemente tienen que ponerse en contacto con la página Seat Geek, a través de la que hicieron su venta.

"Estamos muy decepcionados y lamentamos cualquier inconveniente que esto le haya causado; Esperamos regresar para completar el fin de semana sin repetición de la M72 en Glendale el próximo sábado", escribieron en un comunicado a través de sus redes sociales.

M72 World Tour de Metallica llegará a México

Estas acciones definitivamente no afectan a los conciertos programados en la Ciudad de México, pues las fechas programadas cuentan con un gran rango de tiempo entre cada una. Por ejemplo, los siguientes fines de semana serán los días 3 y 5 de noviembre, así como el 10 y 12 de noviembre.

A partir de entonces, todos los eventos programados son hasta los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024, para ser exactos, arrancaría la segunda parte de la gira. Las paradas anunciadas hasta el momento son Foxborough, Chicago, Minneapolis, Edmonton y Seattle, tanto en los estados Unidos como en Canadá. Otros tantos serán en Madrid, Warsaw, Copenhagen, Helsinki y Munich en Europa.

El cierre de la gira está pensado en México para el mes de septiembre de 2024. Será la única parada donde no solamente harán dos conciertos, sino que serán cuatro emocionantes fechas del M72 World Tour. La primera fecha el 20 y 22 de septiembre; la segunda el 27 y 29 de septiembre de 2024.

Y por si fuera poco, en cada una de las fechas tendrá un abridor diferente, pues no les basta con tener sets diferentes para cada ocasión. Las bandas serán Greta Van Fleet y Mammoth WVH en la primera, además de Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills para la segunda.