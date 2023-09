Esto piensa Majo Aguilar de crear su perfil de OnlyFans: "Me gusta mi sensualidad, me siento sexy"

Con 29 años de edad y una carrera musical en franco ascenso, es como Majo Aguilar sabe que está en una etapa perfecta para disfrutar y demostrar su talento. A la par de esto, desarrolla una vida familiar y personal bajo la lupa de sus fans, esos que siempre están para ella y que le adoran por ser natural y lucir así en muchas de sus imágenes en redes sociales.

Ante esto, Majo goza de una presencia especial, capaz de lucir espectacular en vestidos provocativos o en algún traje de baño. Por lo tanto, ella misma admite que se siente muy cómoda con esa faceta de sí misma, donde se observa como una mujer sensual y capaz de atraer las miradas, algo que quizá podría monetizar a través de alguna plataforma.

Majo ha participado de algunas giras con su familia. Foto: Especial

Integrante de la famosa y talentosa Dinastía Aguilar, Majo sabe que pertenecer a esta familia le ha dado muchos seguidores que están fieles para ella. Ante eso, ella les obsequia mucho de sí.

"Mi mensaje siempre ha sido el amor hacia mi fandom, el respeto, son muy amorosos y lindos", dijo.

Tras esta afirmación, Majo se relajó un poco y admitió que se siente sumamente cómoda consigo misma, que sabe del poder de su presencia y como se impone con su belleza.

"Mira, me gusta mucho mi sensualidad pero en control. Me refiero a sí verme sexy, sentirme bonita pero bajo mis reglas y mis cosas. Yo respeto a todo mundo que haga lo que quiera, pero yo no", reflexionó la prima de Ángela Aguilar.