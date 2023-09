Úrsula Corberó, 'Tokio' en 'La Casa de Papel', revela el extraño trastorno óseo que sufre

Úrsula Corberó, una de las actrices más destacadas de España, conocida por su participación en exitosas series como 'La casa de papel' y 'Física o química', ha vuelto a ser noticia debido a su papel protagónico en la serie 'El cuerpo en llamas'.

Sin embargo, esta vez, la atención no se centra en su trabajo actoral, sino en su valiente confesión sobre un trastorno de salud que ha enfrentado desde su infancia.

En una entrevista reciente, Úrsula Corberó reveló abiertamente que padece un trastorno óseo que la ha acompañado a lo largo de su vida. La actriz, conocida por su naturalidad y sinceridad, compartió que tiene un retraso óseo de cinco años, un detalle que nunca había compartido públicamente antes.

"No lo he dicho nunca porque suena un poco mal, pero tengo un retraso óseo de cinco años", afirmó Úrsula con su característica franqueza. "Claro, ahora no se nota porque tengo el cuerpo de una de 30 en vez de una de 35", añadió con humor.