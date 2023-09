Mira como luce el actor que interpretó a Madame Maxime en 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego'

¿Sabías que la recordada Madame Olympe Maxime de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego' fue interpretada por un hombre? En realidad, se trató de un doble, puesto que la actriz principal fue Frances de la Tour, pero ella medía 1,72 metros de altura y era imposible consignarla en un personaje que estuviese entre 3,4 y 3,5 metros. Es así que Ian Whyte, el jugador de baloncesto (con 2,16 metros de altura), podía ser un buen doble de la profesora de la Academia Beauxbatons.

Lo conocen como el "gigante" favorito del séptimo arte. Ian Whyte fue el doble de cuerpo en aquellas secuencias en las que era necesario apreciar la estatura del personaje, algo que sería muy difícil de lograr si era Frances de la Tour la que aparecía en pantalla. Pero este no es el único personaje que ha interpretado en las pantallas grandes.

Ian es muy activo en sus redes sociales. | Créditos: IG @IAN.WHYTE

Ian Whyte tiene 52 años y es un ex jugador de baloncesto galés. Además de Harry Potter, participó en 'Alien vs. Predator' y 'Aliens vs. Predator: Requiem', de diversos gigantes en la serie de televisión 'Game of Thrones' (o 'Juego de Tronos') y del djinn Sheikh Suleiman en la fantasía épica 'Clash of the Titans'.

El actor también ha participado en el universo cinematográfico de la franquicia de Star Wars. En la película 'Star Wars: The Force Awakens' ('El despertar de la fuerza'), Whyte da vida a los personajes de Crusher Roodown y Bollie Prindel, además de obrar como doble de Peter Mayhew, quien interpretaba a Chewbacca.

