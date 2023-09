Los ejercicios fáciles en casa de Salma Hayek con los que tonifica su cuerpo a sus 57 años de edad

Una de las famosas mexicanas con más reconocimiento en el ámbito internacional es Salma Hayek, quien además de contar con una amplia y galardonada trayectoria artística, es considerada una de las estrellas más bellas del país, por lo cual, muchas mujeres desean tener una silueta tan definida como la de la protagonista de "El Callejón de los Milagros" y de acuerdo con ella, lograrlo no es tan complicado como podría pensarse, pues no se somete a largas rutinas de ejercicio en vista de que no cuenta con mucho tiempo libre.

Así que si al igual que Salma Hayek, el trabajo y las ocupaciones de la vida diaria no te permiten ir muchas horas al gimnasio, algo que puedes hacer es implementar en tu rutina el hatha yoga, un estilo de yoga que se enfoca en la activación física y mental a través de diversas posturas que mejoran la resistencia y fuerza del cuerpo, algo que le ha traído grandes resultados a Salma Hayek.

Salma Hayek es una fanática de los ejercicios de yoga / IG: @salmahayek

Así puedes tener un cuerpo como el de Salma Hayek

Hace algunos meses, Salma Hayek dijo a la revista People que siempre busca estar consciente de su postura, ya que esto le ayuda mantenerse en forma y activarse de una manera orgánica durante todo el día, por lo cual, el yoga restaurativo le resulta una herramienta infalible para tonificar sus músculos sin apretarlos.

"Relajas (los músculos) y te enfocas en las partes que necesitan ser utilizadas, pero nunca con tensión. Si eres consciente de tu cuerpo, te sorprendería el efecto que puede tener", expuso en ese momento Salma Hayek, dejando en claro que además de hacer aeróbicos en la piscina, también busca la activación física por medio de diversos ejercicios que se pueden realizar desde casa a cualquier hora del día.

Descubre cómo tener un cuerpo como el de Salma Hayek en cuestión de semanas / IG: @salmahayek

Rutina de ejercicios de Salma Hayek

En general son muchos los ejercicios básicos del hatha yoga que puedes incluir en tu rutina diaria, tales como el "saludo al sol", "la posición de guerrero" y "la postura de árbol", sin embargo, para fines prácticos en esta ocasión traemos para una selección de ejercicios para principiantes que puedes realizar desde la comodidad de tu hogar y que te ayudarán a tonificar tu cuerpo.

Si bien estas rutinas suelen durar entre media y una hora, tienes que tener en consideración que Salma Hayek muchas veces no logra completar estos circuitos, sin que por esto dejen de surtir efecto, esto claro está, aparejadas de un estilo de vida saludable, por lo cual, no importa si dispones de mucho o poco tiempo para estos ejercicios, pues con que hagas algunos de ellos de manera constante, es posible que empieces a ver cambios positivos en tu cuerpo.

