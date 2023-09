El Sol prende a Las Vegas

Un Luis Miguel brillante y cargado con una energía espectacular, encendió este fin de semana el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas, lleno a su máxima capacidad para recibir al Sol durante el inicio de su gira 2023 por los Estados Unidos. Desde su llegada el 15 de septiembre, el astro mexicano llenó de emoción a todos los fans reunidos a las afueras de su hotel en esta ciudad, horas antes de prender el Dolby Live at Park MGM de Las Vegas.

A lo largo de un fin de semana que celebró la independencia de México, Luis Miguel reunió en torno suyo a 25 mil personas en tres espectáculos de más de dos horas de duración y donde la leyenda mexicana arrancó de forma continua el grito a todos los fans, quienes corearon al unísono los mayores éxitos del cantante.

Luis Miguel continuará con su gira por los Estados Unidos este próximo miércoles 20 de septiembre, cuando visite el Honda Center de Anaheim, California, el cual reporta totalmente agotadas sus más de 18 mil localidades. A lo largo de dos meses de gira por Estados Unidos, el rey Sol, además de Nevada y California, estará presente con llenos totales en los estados de Arizona, Illinois, Indiana, New York, Florida, New Jersey, Massachusetts, Oklahoma y Texas; así como en la Capital One Arena, foro con capacidad para 20 mil localidades en Washington D.C