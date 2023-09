Así luce Lane Kim, la BFF de Rory en "Gilmore Girls", a 23 años del estreno de la serie

"Gilmore Girls" es una serie de televisión estadounidense que se emitió desde 2000 hasta 2007. La serie fue protagonizada por Laura Graham y Alexis Bledel. La trama gira en torno a la relación única y cercana entre ‘Lorelai’ y ‘Rory’, quienes son más como amigas que como madre e hija. La protagonista quedó embarazada de su hija cuando era una adolescente y decidió criar a su bebé por sí sola, alejándose de su acaudalada familia.

A medida que avanza la serie, las ‘Gilmore’ van viviendo aventuras y desafíos de la vida cotidiana. ‘Rory’ tiene una mejor amiga y se trata de ‘Lane Kim’, una adolescente que se convirtió en su soporte en medio de su crecimiento y las primeras relaciones románticas que vivió la hija de la protagonista.

Ya han pasado 23 años del estreno de ‘Gilmore Girl’ y muchos se han comenzado a preguntar, qué pasó con Keiko Agena, la actriz que se puso en los zapatos de este personaje tan simpático que se robó el cariño de todos los televidentes.

¿Qué pasó con Keiko Agena?

Antes de protagonizar el papel de Lane, Keiko Agena sólo había interpretado algunos papeles secundarios en cine y televisión, incluyendo series como Sensación de vivir - 90210 o Cosas de hermanas producida por ABC y The WB.

Actualmente, Keiko Agena tiene 49 años y aunque parezca increíble, la actriz tenía 27 años cuando hizo el papel de la adolescente ‘Lane Kim'. Tras desarrollar este personaje, la actriz alcanzó gran popularidad, así que ha continuado con su carrera con gran éxito y ha seguido demostrando su gran talento a través de diversos formatos.

La actriz puso voz a un personaje de la serie de Disney 'Kim Possible', apareció en la película 'Transformers: El lado oscuro de la Luna' (2011), y tuvo un pequeño papel en la serie 'Shameless' antes de retomar su papel de 'Lane' en la cuarta temporada de 'Gilmore Girls'.

Agena también actuó en 'Por trece razones' de Netflix, Better Call Saulde AMC, Prodigal Son de Fox y Central Park de Apple TV+, además, apareció en la película 'The Never List'(2020).

