Adamari López impone moda con el bañador ideal para mujeres mayores de 50 años

Adamari López es una de las mujeres con mayor estilo a sus 50 años. La actriz transita esta edad regresa con una excelente opción para todas estas mujeres que pueden sentir algún tipo de pudor cuando en realidad deberían sentirse orgullosas de sus cuerpos y también deberían a buscar un traje de baño para el verano que las haga lucir deslumbrantes.

Instagram es el lugar donde se puede ver todas las actividades que está ralizando en sus vacaciones la actriz colombina. Con video y fotos desde la playa o porque no desde un yate, la ex presentadora va mostrados los mejores look de playa que se usaron en esta temporada y más aún para las mujeres de su edad.

Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

Desde un yate, Adamari López se luce con bañador

Adamari López es muy fans de los trajes de baño enterizo que muestra sin nada de pudor en las redes sociales y por ende, recibe enormes halagos por parte de los seguidores. Muchas mujeres pasados los 50 años deciden utilizar trajes de baño enterizos pero no por ello deben ser sí o sí los trajes de baño convencionales y la colombiana lo demuestra.

Por lo que se ve en Instagram, el bañador es de varios colores pero con una base negra dando la sensación de que es el ideal para ir terminando el verano y resaltar el bronceado que hemos adquirido. Lo otro bueno que tiene este look es que a pesar de ser muy cerrado, deja marcar el cuerpo y que se pueda lucir sensual.

Adamari López. Fuente: Instagram @adamarilopez

En caso de que estés en búsqueda de un traje de baño que a los 50 te haga sentir no solo espectacular sino también sumamente sensual y elegante esta opción de cuerpo cubierto de Adamari López puede ser la ideal al tiempo que es una muy versátil ya que en las redes sociales se pueden encontrar tanto en Instagram como en tiendas online.

