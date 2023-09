A dos meses de su divorcio, Ricky Martín paraliza la red con impactante video completamente al natural, ¿abrirá OnlyFans?

Ricky Martin acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que el cantante boricua realizó una publicación con la que dejó boquiabiertos a todos sus fans de Instagram pues resulta que el intérprete de éxitos como “Vuelve” y “La Mordidita” difundió una serie de fotos y videos en los que apareció completamente al natural. Como era de esperarse, las reveladores imágenes causaron un gran furor en plataformas digitales donde los halagos no se hicieron esperar para el apuesto cantante que regresó a la soltería hace dos meses.

Como se dijo antes, fue a través de Instagram donde Ricky Martin realizó la publicación en cuestión, en la cual, el cantante presumió la peculiar manera en la que suele tomar sus baños de sol y aseguró que dicha técnica es para evitar las líneas de bronceado.

En las imágenes en cuestión se pudo ver al intérprete de “livin’ la vida loca” posar recostado sobre un camastro y en dichas postales el cantante se dejó ver “como Dios lo trajo al mundo”, no obstante, el boricua de 51 años de edad fue muy cuidadoso con el ángulo en el que tomó las fotografías para no enseñar de más y no ser víctima de la censura de la referida aplicación.

En adición a las postales en cuestión, Ricky Martin publicó un breve video en el que mostró la belleza del paradisiaco lugar en el que estuvo vacacionando en Las Bahamas hace unos cuantos días y en dicho clip además de presumir el paisaje también mostró que se estaba relajando en una piscina, no obstante, cortó la grabación antes de que se pudiera enseñar de más y solo mostró hasta sus pies.

Ricky Martin provocó más de un suspiro con sus atrevidas postales. Foto: IG: ricky_martin

Como era de esperarse, la publicación de Ricky Martin causó un gran revuelo en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular cerca de 600 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar para el cantante, quien como se dijo antes, recuperó su soltería hace un par de meses tras anunciar su separación de Jwan Yosef, un pintor sueco con el que estuvo casado por casi seis años.

“Estás contribuyendo al calentamiento global”, “Creo que me dio un infarto con esa foto”, “Se viene el OnlyFans de Ricky”, “Eres un sueño”, “Quién fuera el sol…” y “Qué calor hizo de repente”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Ricky Martin.

Ricky Martin está de visita en México

Luego de unas breves vacaciones en Las Bahamas, Ricky Martin retomó su actividad dentro de la música y el sábado 16 de septiembre llegó a México para continuar con tour “Sinfónico” y fue en Cancún, Quintana Roo la primera parada que hizo en tierras aztecas.

Ricky Martin ofrecerá distintos conciertos en México por el resto de septiembre. Foto: IG. ricky_martin

Ricky Martin continuará su tour por México este 17 de septiembre con una presentación en Mérida y durante el resto de septiembre ofrecerá conciertos en la Ciudad de México, Querétaro, León, Guadalajara y Monterrey.

SIGUE LEYENDO

Hijos de Ricky Martin debutan en el escenario junto a su padre

Abogados de Ricky Martin piden examen de salud mental de su sobrino Denisse Yadiel, ante acusación de abuso sexual