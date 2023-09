‘Orange is the new black’: ¿Qué pasó con la actriz qué hizo de ‘Piper Chapman’ tras el final de la serie?

Taylor Schilling alcanzó el éxito internacional tras interpretar a ‘Piper Chapman’ en la serie ‘Orange is the new black’. Tras el final de la serie, la actriz se iba a tomar un par de meses sabáticos en la India, sin embargo, la convocaron para protagonizar la película ‘The Prodigy’, así que dio marcha atrás.

Schilling estudió actuación en la Universidad de Fordham y luego asistió al Programa de Actuación de Graduados de la Universidad de Nueva York. Antes de su papel en "Orange Is the New Black", tuvo una carrera en ascenso en el teatro y el cine. Algunas de sus películas notables incluyen "The Lucky One" (2012), junto a Zac Efron y "The Overnight" (2015).

Actualmente, la actriz tiene 39 años y desde el 2020 mantiene una relación con la artista visual Emily Ritz. La pareja lleva su vida amorosa de manera muy discreta y más allá de la publicación que hicieron en aquel año, no se puede encontrar más imágenes de ellas juntas. Sin embargo, se cree que ambas se conocieron hace tiempo a través de amigos en común y que su amistad se convirtió en una relación sentimental que ahora tendría alrededor de tres años.

Actualmente, la actriz, Taylor Schilling, tiene 39 años y desde el 2020 mantiene una relación con la artista visual Emily Ritz. | Crédito: Instagram.

Este año, Taylor Schilling regresa al streaming con “Un lugar en el cielo”, la nueva serie de Jason Katims en la que encarna a ‘Lacey’, una mujer que no puede concebir y que tras un accidente aéreo en el que fallece su hermana debe hacerse cargo de un sobrino de 12 años que queda huérfano.

Sin duda, su actuación en "Orange Is the New Black" la catapultó a la fama, y durante su tiempo en la serie, recibió varias nominaciones a premios importantes. A lo largo de su carrera, ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de abordar una variedad de géneros y personajes.

Taylor Schilling regresa al streaming con “Un lugar en el cielo”, la nueva serie de Jason Katims. | Crédito: Instagram.

Taylor Schilling alcanzó el éxito internacional tras interpretar a ‘Piper Chapman’. | Crédito: Instagram.

‘Orange is the new black' fue la serie que catapultó a Taylor Schilling a la fama. | Crédito: Instagram.

