¿Estrena romance? Daniel Bisogno es captado tomado de la mano de un hombre más joven que él

Daniel Bisogno, reconocido por su estilo directo y sin reservas al expresar sus opiniones, se ha consolidado como uno de los conductores más controvertidos en el mundo del entretenimiento ya que sus declaraciones enérgicas y, en ocasiones, provocativas han sido motivo de controversia y han suscitado diversas reacciones en la audiencia, pero además de esto, desde hace varios años, los rumores sobre los romances de Daniel Bisogno no han cesado y es que cada cierto tiempo se le puede ver saliendo con hombres más jóvenes que él.

En esta ocasión, los conductores Javier Ceriani y Elisa Beristain del programa Chisme No Like reportaron que pudieron ver al conductor dentro de una terraza perteneciente a un bar ubicado en la Zona Rosa de la Ciudad de México besándose con un joven mientras mostraba interés en otro hombre.

El conductor fue captado caminando por las calles de la Ciudad de México.

Fotografía: Captura de pantalla/Chisme No Like.

¿Daniel Bisogno está estrenando nuevo romance?

De la misma forma, los conductores señalaron que un paparazzi captó al conductor saliendo del antro agarrado de la mano del mismo joven, mientras ambos conversan se puede ver como miran con interés a otro hombre que se encontraba en un local de comida esperando a ser atendido. En distintas oportunidades se ve como el joven mira intensamente al conductor mientras éste lo abraza e incluso lo besa.

Este encuentro tuvo lugar en un establecimiento nocturno que Bisogno posee en la conocida Zona Rosa de la Ciudad de México.

Fotografía: Captura de pantalla/Chisme No Like.

Los conductores de Chisme No Like rápidamente cuestionaron la edad de la supuesta pareja de Bisogno ya que en el video es muy notable los años que se llevan y afirmaron que hombres de su edad no deberían salir con personas más chicas y afirmaron que su "doble vida" en compañía de su esposa e hija, tan sólo era una fachada para ocultar sus preferencias sexuales y complacer a la televisora donde pertenece.

Estos sucesos se producen tras la reacción de Bisogno en defensa de Andrea Legarreta, en respuesta a informaciones que lo señalaban a él y a Mónica Noguera como posibles factores de discordia en la separación de Legarreta con Érik Rubín, un tema que también fue abordado por Chisme No Like.

