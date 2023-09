Contén la respiración para ver cómo luce actualmente 'Jake' de 'Two and a half men'

Angus T. Jones, o más conocido como 'Jake Harper', se hizo mundialmente conocido con una de las sitcoms más famosas de la historia de la televisión. 'Two and a half men' o 'Dos hombres y medio', comedia que se emitió durante doce temporadas del 22 de septiembre de 2003 al 19 de febrero de 2015. Hoy, lejos de la televisión y las pantallas, luce totalmente distinto.

Cuando se emitió el piloto de 'Dos hombres y medio', el público quedó encantando con el pequeño sobrino de Charlie y sus ocurrencias. Angus dejó el programa en el 2012 después de ser bautizado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día de América del Norte.

Angus a sus 29 años. | Créditos: Archivo

Angus T. Jones luce distinto y muy cambiado

Desde ese momento, poco o nada se supo del actor, que este 8 de octubre cumple 30 años. En sus años mozos, llegó a cobrar hasta 300 mil dólares por episodio, pero su vida cambió tras esa decisión de alejarse de las pantallas.

'Jake' luce con gran barba y sin pelo. | Créditos: Archivo

En agosto de este año, se le vio después de mucho tiempo y no pasó desapercibido. Angus daba un paseo durante un día soleado en Los Ángeles vistiendo una sudadera con capucha gris con las mangas arremangadas, pantalones cortos negros y zapatillas negras.

Pero no solo eso, pues el recordado 'Jake' lucía un aspecto desaliñado, un dramático corte de pelo oscuro, una barba poblada y gafas estilo Jeffrey Dahmer.

Angus, en su momento, recomendó no ver 'Two and a half men'. | Créditos: Archivo

Recomendó no ver la serie

Antes de dejar la serie, Angus tuvo unas desafortunadas declaraciones recomendando a las personas no ver "Two and a half men". “Si ves 'Two and a Half Men', por favor deja de ver 'Two and a Half Men'”, predicó en un vídeo de YouTube publicado por el grupo cristiano Forerunner Chronicles.

“Estoy en 'TAAHM' y no quiero estar en ella. Por favor, deja de verlo y de llenarte la cabeza de porquería. La gente dice que es solo entretenimiento”, continuó. “Investiga un poco sobre los efectos de la televisión y tu cerebro, y te prometo que tendrás que tomar una decisión cuando se trata de televisión, especialmente con lo que miras”, agregó.

