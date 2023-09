VIDEO de Camilo y su hija derrite Instagram: así fue como Evaluna Montaner presumió a su esposo e Índigo

Una de las parejas más polémicas y queridas del mundo del espectáculo es la conformada por Camilo y Evaluna Montaner, quienes desde que comenzaron su relación han expresado su cariño en redes sociales, plataformas en las que desde hace poco más de un año comparten imágenes alusivas a su pequeña hija llamada Índigo, quien en esta ocasión nuevamente hizo que la ternura se desbordara entre los seguidores de los famosos.

Fue en su cuenta de Instagram que Evaluna Montaner posteó un carrete compuesto por videos y fotografías de su pequeña familia, en el cual destacó el cariño incondicional que siente por su esposo, quien a los pocos segundos reaccionó a la publicación que hasta el momento cuenta con más 493 mil me gusta.

Camilo y Evaluna Montaner siempre han compartido con sus seguidores fotografías de su día a día / IG: @evaluna

Camilo y Evaluna comparten foto inédita de su hija

Una de las razones por las que la publicación de la hija de Ricardo Montaner causó tanto furor fue por el hecho de que en ella se pueden ver nuevos ángulos de Índigo, menor que a pesar de ser continuamente capturada por sus padres no ha sido mostrada en su totalidad al público, haciendo que la apariencia de su rostro sea un enigma constante para los fans de la pareja, quienes esta tarde lograron ver lo crecida que está la primera hija de sus ídolos.

Y ya que ambos han disfrutado en plenitud su etapa como madre y padre, respectivamente, los comentarios en torno a su familia no tardaron en hacerse presentes. Así, algunos de los mensajes que comenzaron a perfilarse en la publicación de Evaluna Montaner fueron: "Amando la maternidad y paternidad deseada, son ejemplo a seguir para personas que queremos una familia feliz, los amo mucho", "Indi es tan afortunada de tenerlos a ambos" y "Muchos quisieran poder convivir con sus esposos y esposas de esa manera, tierna inocente y feliz, llena de amor. Me encantan".

Esta fue una de las fotos que conmocionó Instagram esta tarde / IG: @evaluna

No obstante, hay que destacar que el objetivo original de la publicación de la celebridad fue rendirle un homenaje a Camilo, a quien no sólo considera como su alma gemela, sino como un eterno aliado que ha sido su compañero en los mejores momentos de su existencia.

Camilo reacciona a la foto de Evaluna Montaner

"Un post simplemente para honrar a Camilo. Me derrito por ti. Amo que seas mi esposo, mi novio, mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, el mejor papá, mi hogar. Enamorada de ti cada día más", expuso Evaluna Montaner en la descripción de su publicación.

Así fue como Camilo reaccionó a su foto con Índigo / IG: @evaluna

Ante esto, diversas celebridades reaccionaron al post, entre ellas Thalía, quien se limitó a inundar de emojis enamorados el carrete de audiovisuales. Sin embargo, la respuesta que sin dudas se llevó toda la atención fue la del propio Camilo, quien no pudo evitar derrochar amor al contestar: "Me derrito por ti. Le doy gracias a Dios por que me hayas elegido a mí para ser tu compañerito.

El primer video me mató".

