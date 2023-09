Sostente de la silla para ver cómo se luce hoy Kyra de 'Kenan y Kel'

Uno de los dúos dinámicos de la televisión noventera fue 'Kenan y Kel', recordada serie juvenil de Nickelodeon que mantenía a millones frente al televisor para desatar risas y momentos inolvidables. Pero no solo estos dos personajes son muy recordados, también Roger (el papá de Kenan) o Chris (el dueño de la tienda donde trabajaba el regordete protagonista. Sin embargo, hubo una actriz que generó dulzura con su amor infantil hacia Kel, Kyra.

El logo inolvidable de la serie. Penetrada en la mente como el de Batman. | Créditos: Archivo

La actriz que le dio vida Kyra es Vanessa Baden, recordada también por su papel en la serie de televisión 'Gullah Gullah Island' (1994), donde fue la protagonista. Tras el éxito de 'Kenan y Kel' (1996-2000), Vanessa tuvo participación en el programa de juegos de niños 'Figure it out' y la película que hizo el elenco de 'Kenan y Kel', 'Dos cabezas piensan mejor que una'.

Pero Vanessa no solo es actriz, sino también escritora. De hecho, ganó un Emmy por el libro llamado 'Far Away from Close to Home: A Black Millennial Woman in Progress' (Lejos de casa: una mujer negra millennial en progreso), que examina lo que significa la idea de “hogar” para una mujer negra de su generación.

Así luce actualmente Kyra de 'Kenan y Kel'

Baden es muy activa en redes sociales, donde hace publicaciones continuas sobre su día a día y el de su familia. La actriz está casada con el músico RJ Kelly y tienen un hijo que suele aparecer mucho en su feed de Instagram. Aquí te muestro cómo luce actualmente.

Vanessa con una de sus amigas. | Créditos: IG @vdotkelly

Vanessa celebrando su cumpleaños 38. | Créditos: IG @vdotkelly

Vanessa es muy activa en redes sociales, donde postea su día a día con amigos y familia. | Créditos: IG @vdotkelly

