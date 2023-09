Fey estuvo a punto de protagonizar estas famosas películas de Hollywood pero un amor se lo impidió

Fey es una reconocida cantante que ha mantenido el éxito que logró en los años 90, sin embargo, recientemente reveló que estuvo a punto de protagonizar estas famosas películas de Hollywood, sin embargo, su carrera se vio truncada debido a que decidió escuchar a su entonces novio, en vez de desarrollarse en esta profesión. La intérprete habló como nunca antes de estos proyectos y las razones por las que no logró hacerlos.

Hace un par de días, la ex conductora de Venga la Alegría, Anette Cuburu, lanzó en su canal de YouTube la entrevista con la intérprete de "Azúcar amargo", en la que habló sobre su carrera artística y de su vida personal. La conversación entre la presentadora y la artista, de 50 años, fue muy amena, así que se animó a revelar detalles que nunca antes había dicho, como por ejemplo, la vez que tuvo la oportunidad de aparecer en una película en Estados Unidos.

La cantante pudo llegar a ser actriz de Hollywood IG @fey

Fey estuvo a apunto de ser estrella de Hollywood

Durante la plática en el programa "Anetteando", la conductora le preguntó a la cantante que si durante los años 90 la llamaron para que fuera parte de la serie "Beverly Hills, 90210", Fey indicó que esto era un rumor, sin embargo, confesó que sí estuvo apunto de ser parte de un proyecto en Hollywood, ya que fue convocada para ser parte de la película "Coyote Ugly", cinta estelarizada por Piper Perabo, Adam Garcia, Maria Bello, Melanie Lynskey y John Goodman, por mencionar algunos.

"Les digo la que sí y la regué. Yo iba a hacer la de 'Coyote Ugly', la bartender y que cantaba. Entonces era perfecto", dijo la cantante, por lo que inmediatamente Cuburu le hizo saber que era una de sus películas favoritas, por lo que le preguntó por qué no participó, a lo que Fey le contestó que fue debido a que su entonces novio Mauri Stern, ex integrante de Magneto, no le permitió ser parte de la exitosa cinta que ahora se ha vuelto de culto.

"Díganle a Mauri, ¡que se daban besos (en la película)!. Lo ponía celoso. Es culpa de él, váyanse en contra de él. No es cierto, pero sí la verdad sí fue culpa de él", confesó la cantante de "Muévelo", quien también agregó que esta no fue la única que vez que la invitaron a ser parte de una producción, sino que también pudo integrar el elenco de "The Dukes of Hazzard", un filme de 2005 protagonizado por Jessica Simpson, y una más australiana, sin embargo, no reveló el nombre.

"Nunca la hice tampoco, porque actúo pésimo", destacó la cantante, pero recibió palabras de aliento de Anetter Cuburu. "Bueno me tendría que animar para que se rían un poquito conmigo de mis actuaciones", finalizó su anécdota Fey, quien sorprendió a sus millones de admiradores al destapar que estuvo a punto de llegar a Hollywood, sin embargo, no lo hizo por seguir con su amor y porque considera que no tiene ese talento.

Mauri Stern fue novio de Fey en los 90 IG @mauri_stern_music

