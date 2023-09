Lucerito Mijares hace fuerte revelación sobre sus padres: “ya están casados otra vez”

Lucerito Mijares acaparó los reflectores en redes sociales durante las últimas horas debido a que en una entrevista fue cuestionada sobre la relación que llevan sus padres en la actualidad y su respuesta emocionó a todos los fans del “Soldado del Amor” y “La Novia de América” pues la joven cantante señaló que sus progenitores “se llevan de maravilla”, por lo que de inmediato comenzó a especularse que muy pronto podría haber una reconciliación.

Estas declaraciones de Lucerito Mijares fueron realizadas durante su participación en una entrevista para el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda y durante dicha charla la reconocida periodista fue clara y le preguntó de manera directa a la actriz si le gustaría ver una reconciliación entre sus padres, no obstante, explicó que, por ahora está muy bien por la dinámica que tienen, además bromeó con que el hecho de tener dos casas no le molesta.

“La verdad es que, a mí, yo ahorita estoy muy bien, llevan ya bastante tiempo separados y obviamente yo no me acuerdo de casi nada porque yo era muy chiquita, creo que yo tenía como seis años entonces no me acuerdo de mucho, afortunadamente, mi hermano y yo nunca vimos alguna pelea, obviamente las tuvieron porque en todas las parejas las hay, pero afortunadamente nunca nos tocó y creo que ahorita estas dos casas no me caen nada nada mal”, comentó risueña la protagonista de “El Mago”.

Lucerito Mijares revela cómo es la verdadera relación de sus padres

En otro momento de la charla, Lucerito Mijares señaló que tal como se muestran en el escenario, Lucro y Mijares tienen una extraordinaria relación en su vida diaria, incluso, señaló que su relación es tan buena que cualquier persona podría pensar que “ya están casados otra vez”, no obstante, mencionó que solo son amigos, pero detalló que ya hicieron “parte del show” la posibilidad de una reconciliación.

Lucerito Mijares está satisfecha con la relación que tienen sus padres. Foto: IG: luceromexico

“Me encanta que se lleven tan bonito, porque creo que, justamente a los hijos, nos hace muy bien que no tengamos estas limitaciones de pues ‘ve a tú mamá o ve a tu papá’ o ‘un fin de semana me toca a mí y el otro a ti’, siento que como que no hay estas limitaciones, me parecen algo irreal, creo que muy pocas parejas, al menos que yo he visto, que se lleven así de bien y son así de amigos y creo que han hecho esto de que se van a volver a juntar como parte del show y la gente se lo ha tomado muy en serio porque se ve la buena química que tienen en el escenario y si los vieran en la vida real dirían todos ‘ya están casados otra vez’, se llevan de maravilla”, finalizó Lucero Mijares.

Como era de esperarse, las palabras de Lucerito Mijares causaron un gran furor en plataformas digitales, donde los fans de los intérpretes de “El Privilegio de Amar” se mostraron emocionados pues señalan que la joven actriz en ningún momento descartó que sus padres vuelvan a tener un romance.

