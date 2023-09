Kunno se quiebra ante la ola de críticas que recibe de los haters: "No entiendo, ¿qué hice mal?"

Pese al éxito del que goza en redes sociales, Kunno es considerado uno de los influencers más odiados y que genera mayor polémica con sus explosivas declaraciones. Algo por lo que se dijo harto y estalló en su cuenta de Twitter con un contundente mensaje en el que cuestiona el motivo de la enorme cantidad de comentarios negativos que recibe a diario donde lo critican por “ser él mismo” y no logran perdonar lo que hizo en el pasado, como sucede con otras famosos.

Guillermo Kunno ganó popularidad en TikTok en 2019 con videos de baile y su famosa “caminata” al ritmo de “Toco toco to” y “4K”, pero pronto las críticas comenzaron a llegar y una de las primeras fue por vender saludos a sus fans por mil 200 pesos a través de un conocido sitio web. Luego de ello, desató la molestia del público cuando en un programa se definió como artista o celebridad y no como influencer, algo por lo que fue tachado de “arrogante”.

Kunno se quiebra ante las críticas en redes sociales. Foto: IG @papikunno

Su participación en la Semana de la Moda en Nueva York no pasó desapercibida, aunque no como él esperaba por la cantidad de críticas a su faceta como modelo. La rivalidad que sostiene con otros creadores de contenido, sus declaraciones y algunas de las canciones que ha lanzado han desatado comentarios de haters en redes sociales, algo que esta vez lo llevó a explotar con un sentido mensaje con el que espera poner un alto.

Kunno pide un alto al acoso en redes sociales

La madrugada del 11 de septiembre Papi Kunno, como se hace llamar el influencer, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que explota contra los haters y exige un alto al ciberacoso y las críticas de las que es blanco todos los días en redes sociales por cada una de las publicaciones que realiza sin importar de qué se trate, aún cuando comparte nuevos proyectos.

El influencer estalló contra los haters en redes sociales. Foto: IG @papikunno

“No entiendo, ¿qué hice de mal? A todo mundo perdonan, los errores de todos olvidan pero… ¿y yo? Me juzgan por cosas que ni siquiera fueron graves. Me siguen tundando de odio a diario mis redes. Sigo siendo negativamente criticado en cada cosa que hago. Sigo recibiendo excesivo ciberacoso diario solamente por cumplir mis sueños y trabajar en lo que amo. Me siguen atacando con insultos y hasta mi trabajo perjudican. En serio no entiendo qué hice de mal, ¿aceptar una oferta de trabajo? ¿Darme mi lugar? ¿Ser yo mismo?”, compartió.

Los comentarios no se hicieron esperar e internautas reflexionaron sobre la importancia de la salud mental ante las críticas que una persona puede recibir en redes sociales debido a los casos que otros influencers han comaprtido. Además, no dudaron en externar su total apoyo a Kunno, quien compartió un segundo mensaje en el que habló sobre los logros que tenido como creador de contenido.

"También me doy cuenta de lo positivo. Las grandes oportunidades de trabajo, el gran amor y apoyo de mis brillos incondicionales, las grandes sorpresas que la vida me ha dado, la gran exposición y el poder apoyar a mi familia en muchos aspectos. Sólo me estoy desahogando porque en serio quiero que ya esta etapa de hate masivo termine y pueda crecer mucho más y brillar el triple", añadió.

Kunno recibe apoyo de sus seguidores tras explotar contra los haters. Foto: IG @papikunno

