Ariana Grande hace fuerte revelación sobre su abuso del botox con sólo 30 años y los daños que causó en su rostro

Ariana Grande es considerada una de las cantantes más reconocidas de la música pop, sin embargo, al igual que muchas otras celebridades, ha sido víctima de diversos ataques por su apariencia a lo largo de su carrera, lo cual, aunado a los inalcanzables estereotipos de belleza la orillaron a utilizar bótox y otro tipo de procedimientos estéticos de relleno con la finalidad de tener un rostro "perfecto", algo que mantuvo en secreto por muchos años.

Fue durante un segmento de la revista Vogue que Ariana Grande se sinceró con sus fans mientras, al compartir un poco de su rutina de belleza, confesó el alto precio que llegó a pagar con tal de buscar dar una apariencia impecable ante las cámaras, algo que como se sabe, también llegó a traerle afectaciones en el cuero cabelludo, pues, debido a los procedimientos químicos del tinte rojo que utilizó mientras dio vida a Cat Valentine, por mucho tiempo su pelo sufrió las consecuencias, algo que derivó en su icónico peinado de la cola de cabello alta.

El pasado 26 de junio, Ariana Grande cumplió 30 años de edad, por lo cual, muchos podrían pensar que está en la plenitud de su vida, sin embargo, el precio de la fama es equiparable con su popularidad, pues, a pesar de que muchos jóvenes la idolatran, ella en algún momento quiso "ocultarse" detrás del maquillaje.

“Tenía un montón de relleno en los labios por años, y solía utilizar bótox, paré hasta el 2018 (...) Por mucho tiempo, la belleza para mí se trataba de esconderme y ahora siento que, tal vez, no (se trata de eso)”, señaló la intérprete de "Thank U, Next" ante las cámaras de Vogue.