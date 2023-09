Yuridia se convierte en madre y responde a quiénes critican su forma de maternar

La cantante Yuridia le dio la bienvenida a su segundo hijo, a quien llamó Benicio, y a través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas fotos y vídeos sobre esta etapa que está viviendo.

La personalidad franca y directa de Yuridia siempre ha dado de qué hablar, ya que no se queda callada y enfrenta a las personas que la atacan, y esta vez no fue la excepción, a pesar de convertirse en madre, las críticas hacía ella no han parado. Recientemente publicó un vídeo donde se observa que le está dando biberón a su bebé, esto provocó que algunos usuarios criticaran esta acción, ya que le mencionaron que era mejor darle pecho.

Fragmento del vídeo donde Yuridia le da biberón a su bebé. Foto: Yuridia

Yuridia responde a las críticas

Ante los comentarios, la cantante usó su cuenta personal para responder a aquellas personas que criticaron su manera de maternar, estas fueron algunas de sus declaraciones.

Y que no pueden dar leche materna, ¿son malas madres? No creo, oigan, hay que ser más respetuosos con las maternidades ajenas

Esto lo dijo tras exponer un ejemplo de las madres que por alguna circunstancia no pueden dar pecho, y no necesariamente las convierte en mamás irresponsables. También menciona que cada mujer es libre de tomar una decisión respecto a cómo lleva su maternidad.

Juzgar a las madres por su elección

Es común que la sociedad emita juicios contra las madres por la manera en la que eligen cuidar y educar a sus hijos, sobre todo cuando aún son muy pequeños y dependen totalmente de ellas, un claro ejemplo es lo ocurrido con Yuridia y miles de mujeres más que son juzgadas por no amamantar, cuando es una decisión personal.

Aunque se sugiere dar pecho durante los primeros meses de vida del bebé, existen diferentes motivos que llevan a que una mamá prefiere alimentar a su bebé con mamila, y eso no debe ser motivo de enjuiciamientos.

