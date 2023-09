Mantén el aliento antes de ver a Selena Gomez con el bañador con más estilo de la temporada

Selena Gomez siempre es destacada en la industria del entretenimiento no solo por su talento vocal e histriónico, sino también por su exquisito sentido de la moda. Así lo ha probado la cantante de ‘Single Soon’, ‘Lose You To Love Me’ y ‘Calm Down' en sus más recientes publicaciones en las redes sociales.

Instagram es donde mejor contenido se puede encontrar por parte de la estrella de Disney ya que comparte muchas imágenes que son celebradas por los selenators, nombre con el que se le conoce a su fandom. En esta oportunidad, la cantante se deja ver con un bañador de una sola pieza que tiene súper vibes de su estilo.

Selena Gomez. Fuente: Instagram @selenagomez

Selena Gomez, la reina de Instagram con su traje de baño negro

Selena Gomez ha vuelto a ser la reina de la red social de la camarita y no lo decimos solo porque ella es la mujer con más seguidores en la red social, sino también porque ha aumentado su actividad en ella, compartiendo algunos momentos de su vida personal y proyectos como el lanzamiento de su más reciente canción ‘Single Soon’.

Una de las más recientes historias de Instagram la cantante se llevó toda la atención debido a que se tomó una selfie presumiendo un traje de baño ideal para terminar la temporada. Es que lo que muestra es un color negro bien para resaltar el bronceado y darle fin a este verano 2023 bien agitado.

Selena Gomez. Fuente: Instagram @selenagomez

Selena Gomez sigue una moda que ella impuso desde su videoclip ‘Calm Down’ y es el corset, ya que este se caracterizó por tener en el área del vientre este detalle y un escote en V con detalles floreados que hacen match perfecto con el estilo clásico de Gomez, que no solo es sensual, sino también muy cómodo.

SIGUE LEYENDO

Abrirás tus ojos como Selena Gómez que quedó impactada con esta jugada de Messi

Ponte alerta que Selena Gómez puso los requisitos que debe tener su próximo novio