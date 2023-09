Los tajantes nuevos mensajes de Anuel AA en su nueva canción que aseguran que son para Karol G

El artista puertorriqueño Anuel AA sigue dando de qué hablar en sus redes sociales y en los conciertos que ofrece a sus fanáticos. Cada vez que tiene oportunidad, emite algunas frases o comentarios que la mayoría interpreta como indirectas a su ex novia, la cantante colombiana Karol G.

Anuel AA posando. Fuente: Instagram @anuel

Desde que Anuel AA se separó de Yailín La Más Viral, no ha dejado de protagonizar algunos episodios en los que da señales de que intenta retornar a los brazos de la intérprete de “Mi ex tenía razón”. Mientras, Karol G se encuentra viviendo la mejor etapa de su carrera profesional y en su vida personal todo parece estar pintado de color de rosas.

Los tajantes mensajes de Anuel AA en su nueva canción

En este último tiempo, Anuel AA se ha transformado nuevamente en noticia con algunas frases en las que aparentemente hace referencia a la relación sentimental que mantiene Karol G y Feid. En este marco, el puertorriqueño lanzó la canción “Corazón roto pt.3”, una colaboración con Brray, y de la que muchos señalan que contiene frases dirigidas a la cantante colombiana.

Karol G posando. Fuente: Instagram @karolg

“Tas con Shhh, pero sabes que eres mía. Pensando como los locos, que si no es tu cuerpo más ninguno toco, lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco. Y yo quisiera volver, pero es que hice tan poco, no me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto”, señala Anuel AA en un fragmento de una de sus canciones. En otra, expone: “Mi instinto me decía que tú eres un error, de todas mis decisiones tú fuiste la peor. Tú me encantas, pero no me conviene, habla toda esa mierda en las redes, pero tú y tu novio saben que yo soy el nene”.

Ahora, Anuel AA volvió a revolucionar a sus seguidores durante uno de sus últimos conciertos. En medio del espectáculo, el puertorriqueño expresó: “Bebé, el día que ese hombre te falle, mi amor, yo te voy a dedicar esta canción”. La respuesta inmediata de sus fanáticos fue una ovación y es que directamente se relacionó esa frase como una indirecta bien directa para Karol G. Por ahora, la intérprete de “Mientras me curo del cora” no se ha expresado al respecto.

