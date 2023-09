Mira cómo luce 'Mukaddes', la mala de "Fatmagül" a sus 55 años

Ersa Dermancioglu se la jugó el todo por el todo al ponerse en los zapatos de la envidiosa y chismosa ‘Mukaddes’ en ‘¿Qué culpa tiene Fatmagül?’. La telenovela turca se estrenó en 2010 y la actriz nunca pensó que este personaje la llevaría a la cima de la popularidad, pero también se convirtió en la más odiada por los televidentes.

En una entrevista con la revista Diez Minutos de España, Dermancioglu contó cómo es que se hizo con el papel de la cuñada malvada de ‘Fatmagül’. “Ece Yörenç, la guionista que adaptó el libro de Vedat Türkali, me dijo que desde que me había visto en el teatro, cada vez que escribía una escena de Mukaddes, se le aparecía mi cara, que debía interpretarla yo. Me hizo mucha gracia, y así ocurrió”, comentó.

Actualmente, Ersa tiene 54 años, es madre de una joven de 20 años y se ha divorciado tres veces. Pero esto no le ha hecho renegar del amor, ya que asegura que en algún momento llegará la persona indicada a su vida. Mientras tanto, sigue disfrutando de su gran pasión que es la actuación y el teatro.

Tras el éxito de ‘¿Qué culpa tiene Fatmagül?’, Ersa Dermancioglu ha participado en otras producciones como antagonista. “Tierra amarga” fue la última telenovela en la que hizo de antagonista y, sin duda, su trabajo fue espléndido porque su personaje se convirtió en el más despreciable por el público.

La famosa es bastante activa en Instagram, donde suma más de 580 mil seguidores y con quienes comparte constantemente fotografías y videos de sus nuevos proyectos, pero también de su vida cotidiana, viajes, paseos y de sus familiares y amigos.

Fotos de Ersa Dermancioglu

Ersa tiene 54 años, es madre de una joven de 20 años y se ha divorciado tres veces.

La famosa es bastante activa en Instagram, donde suma más de 580 mil seguidores.

"Tierra amarga" fue la última telenovela en la que hizo de antagonista y sin duda, su trabajo fue espléndido.

