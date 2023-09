Joe Jonas se pronuncia en pleno concierto y por única vez sobre su divorcio de Sophie Turner

El Dodger Stadium de Los Ángeles fue testigo de una noche llena de emociones cuando Joe Jonas, el carismático cantante de 34 años, se presentó en su último concierto tras la sorprendente noticia de su separación de la actriz Sophie Turner, de 27 años. La ruptura, que conmocionó a sus seguidores, dio lugar a un inesperado mensaje por parte del artista durante su interpretación.

El concierto ya estaba cargado de expectación debido a la reciente noticia y mantuvo a miles de fanáticos ansiosos por escuchar a Joe Jonas. La relación de Joe y Sophie había sido un referente de amor en la industria del entretenimiento, por lo que su separación dejó perplejos a sus seguidores, quienes especulaban sobre las razones detrás de esta decisión.

"Semana de locura"

Ante la creciente atención de los medios y la incertidumbre en torno a su vida personal, Joe Jonas decidió abordar la situación en el escenario. Entre los acordes de la emotiva canción "Hesitate", una balada que previamente había dedicado a Sophie Turner, el cantante se dirigió a su público con palabras sinceras.

"Ha sido una semana de locura", admitió Joe, antes de hacer una declaración clara y directa: "Solo quiero decir algo: mira, si no lo escuchas de estos labios, no lo creas. ¿De acuerdo?". Con estas palabras, Joe quiso asegurarse de que cualquier información sobre su separación que no proviniera de él directamente no fuera tomada como verídica.

El gesto de Joe Jonas fue recibido con aplausos y lágrimas de sus incondicionales seguidores, quienes llenaron sus redes sociales de mensajes de apoyo en los últimos días. El cantante no dudó en expresar su gratitud: "Gracias a todos por su amor y apoyo. Mi familia y yo los amamos".

La elección de la canción "Hesitate" no pasó desapercibida, ya que evocó recuerdos de su amor por Sophie Turner. Algunos asistentes aseguraron haber visto al artista emocionado mientras entonaba la balada.

La noticia de la separación de Joe Jonas y Sophie Turner sorprendió a los seguidores, ya que no habían aparecido señales públicas de una posible crisis en su relación. Sin embargo, los rumores sobre las diferencias en la vida nocturna de Turner y la custodia de sus hijas han estado circulando desde que se hizo pública la noticia.

Joe y Sophie emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaron su decisión de poner fin a su matrimonio de cuatro años. "Después de cuatro maravillosos años de matrimonio, hemos decidido terminar nuestra relación de manera mutua y amistosa", escribieron. También solicitaron respeto por su privacidad y la de sus dos hijas, Willa, de 3 años, y la benjamina de 14 meses, a quien identifican con la inicial D.

La separación de esta pareja querida en el mundo del entretenimiento sigue siendo motivo de conmoción entre sus seguidores, pero Joe dejó claro en su último concierto que su amor y apoyo continúan siendo inquebrantables hacia sus admiradores.

