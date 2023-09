Toma mucho aire antes de ver cómo lucía Jennifer Aniston de niña

Jennifer Aniston es una de las actrices de Hollywood más importantes de todas y es que ha logrado demostrar, a lo largo de los años que continúa vigente con su talento y con su belleza. A sus 54 años, confirma que es una de las mujeres más bellas de todas y a través de su cuenta de Instagram, la ex protagonista de Friends compartió un recuerdo de cuándo era niña y no podrás creer cómo era su aspecto.

En los últimos días, Jennifer Aniston fue el blanco de muchas críticas debido a un tratamiento estético que se realizó para mantenerse intacta y en una entrevista que brindó al portal ‘The Wall Street Journal’, la ex protagonista de la serie ‘Friends’ confesó que su esteticista le recomendó un tratamiento en base a semen de salmón para rejuvenecer la piel. Sin embargo, no lo recomienda debido a que no le trajo buenos resultados, pero sí le dio el visto bueno a las inyecciones semanales de péptidos que combatirán el envejecimiento.

Jennifer Aniston tiene unaf igura envidiable. Fuente Instagram @jenniferaniston

Mediante su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston demuestra que es una de las mujeres más hermosas de todas y a sus 54 años confirma que está más vigente que nunca. Recientemente, acaba de confirmar que sigue soltera y que pese a las relaciones que tuvo, la reconocida actriz aseguró que siempre le costaron un poco las relaciones amorosas. Gracias a sus fotos presumiendo su figura, confirma su belleza.

Así lucía Jennifer Aniston cuando era una niña

Hace tan solo unos días, Jennifer Aniston compartió una foto para todos sus seguidores y en la misma se la puede ver cuando era niña. El aspecto que presentó la actriz de 54 años conmovió a todos y debido a la apariencia, se estima que tenía unos dos o tres años. Con un mensaje muy tierno, la reconocida actriz tuvo miles de comentarios y mensajes.

Jennifer Aniston de niña. Fuente Instagram @jenniferaniston

En esa misma publicación, Jennifer Aniston compartió una foto de cómo se encuentra actualmente y eligió un diseño en blanco en negro para compartir la imagen. Con el posteo, la actriz confirma que han pasado los años y sigue teniendo la misma sonrisa de cuando era tan solo una niña.

Así está ahora Jennifer Aniston. Fuente Instagram @jenniferaniston

